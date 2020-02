La MV Agusta Dragster 800 RR dedicata a TheArsenale

La MV Agusta Dragster 800 RR TheArsenale è dotata di motore tre cilindri in linea da 798 cc, in grado di sviluppare una potenza di 140 CV per una velocità di punta che sfiora i 250 Km/h. Monta inoltre il sistema full Ride by Wire MVICS con controllo di trazione regolabile su otto livelli, frizione a comando idraulico e antisaltellamento meccanico

MV Agusta ha annunciato ufficialmente che inizierà la produzione una versione speciale della Dragster 800 RR interamente dedicata a TheArsenale, uno dei concetti di retail online più esclusivi al mondo. L’offerta di TheArsenale va dai jet privati alle moto, agli accessori all’abbigliamento di lusso.

MV Agusta Dragster 800 RR TheArsenale: le caratteristiche

I designer MV Agusta si sono concentrati su alcune aree specifiche della moto e sui colori per entrare in sintonia con la forte personalità di TheArsenale. Il nero e l’arancione dei dettagli creano un forte contrasto che rivela tutto il carattere irriverente e focoso della Dragster 800 RR, evocando al tempo stesso il concetto di eccellenza fuori dagli schemi di TheArsenale.

In quanto a caratteristiche tecniche non si è scesi a compromessi a cominciare dal classico motore tre cilindri in linea MV Agusta da 798 cc, in grado di sviluppare una potenza di 140 CV per una velocità di punta che sfiora i 250 Km/h. Il modello TheArsenale monta inoltre il sistema full Ride by Wire MVICS con controllo di trazione regolabile su otto livelli ed il cambio elettronico up&down abbinato alla frizione a comando idraulico e antisaltellamento meccanico.

“Siamo felici di questa nuova collaborazione con TheArsenale. Siamo stati immediatamente conquistati dal loro spirito pionieristico e dal loro approccio estremo al retail di lusso. Per la loro vetrina online solo i modelli migliori e più esclusivi. La nostra Dragster 800 RR in edizione speciale TheArsenale, una vera opera d’arte motociclistica, ne è ora uno dei gioielli più brillanti – ha detto Ratmir Sardarov, direttore di MV Agusta Motor -. Siamo orgogliosi di lavorare su un tale progetto con un brand così incredibile. I nostri sforzi sono stati ricompensati quando ne abbiamo visto il risultato dal vivo”, ha detto Patrice Meignan, CEO e fondatore di TheArsenale, “un mezzo dalle incredibili prestazioni, con un look che rappresenta perfettamente la nostra visione estetica della moto assoluta. La MV Agusta Dragster 800 RR x TheArsenale incarna il nostro sogno a due ruote“.