MV Agusta ed Herz danno il via al noleggio di Dragster Rosso e Turismo Veloce 800 Lusso SCS

Presso i punti Herz Ride di Bari, Milano, Olbia Aeroporto e Roma, noleggiare una MV Agusta Dragster Rosso costerà 197 euro con 100 km inclusi. La Turismo Veloce 800 Lusso SCS costerà 20 euro in più

L’emozione dei guidare una MV Agusta Dragster Rosso o una Turismo Veloce 800 Lusso SCS per un giorno o per pochi giorni: se può bastarvi, accoglierete con piacere la nuova iniziativa firmata dalla casa varesina ed Hertz Ride.

MV Agusta: noleggio facile grazie ad Herz

MV Agusta e Hertz Ride hanno firmato una nuova partnership grazie alla quale verrà concessa agli appassionati di dure tutte di poter guidare una MV Agusta Dragster Rosso o una Turismo Veloce 800 Lusso senza l’impegno (non indifferente) dell’acquisto ma con una formula di noleggio che comporta, ovviamente, pochi pensieri. Bari, Milano, Olbia Aeroporto e Roma sono i punti italiani di Hertz Ride nei quali è già possibile aderire all’iniziava dopo avere prenotato la propria moto a noleggio sul sito hertzride.com.

Ma se la voglia di MV vi assale anche mentre siete all’esterno non dovete preoccuparvi: il servizio, infatti, sarò disponibile anche in Austria Francia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. Veniamo al punto centrale: i prezzi. Noleggiare una Dragster Rosso a Milano costerà 197 euro con 100 km inclusi e aggiungendo 30 euro si può noleggiare anche il casco. I prezzi per la Turismo Veloce 800 Lusso SCS sono un po’ più alti: si parte, infatti, da 207 euro.