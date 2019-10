MV Agusta: il nuovo piano industriale parla russo

Il piano industriale MV Agusta mira a raggiungere in 5 anni un volume di vendite di oltre 25.000 moto, investendo sia in una nuova gamma premium sia in una di media cilindrata, con l’obiettivo di aumentare la penetrazione del marchio verso nuovi clienti e incrementare significativamente i volumi di vendita

MV Agusta, storica azienda italiana e player globale nella produzione di moto di alta gamma, ha appena annunciato il suo piano industriale quinquennale. Il capitale necessario per finanziare l’esecuzione del piano, nonché per garantire il consolidamento e la crescita della società, sarà interamente stanziato dalla famiglia Sardarov, azionista di MV Agusta.

I rubli di Sardarov per dare nuova linfa a MV Agusta

Il piano industriale MV Agusta mira a raggiungere in 5 anni un volume di vendite di oltre 25.000 moto, investendo sia in una nuova gamma premium sia in una di media cilindrata, con l’obiettivo di aumentare la penetrazione del marchio verso nuovi clienti e incrementare significativamente i volumi di vendita. Nel triennio 2019-2021 il piano industriale prevede inoltre un forte investimento nella rete di distribuzione globale, con particolare attenzione a Europa, Asia e Stati Uniti. MV Agusta, intanto, sta avviando la produzione della Brutale 1000 Serie Oro, il nuovo modello Hyper-naked votato come la “moto più bella del salone” ad Eicma 2018, e della Superveloce 800 Serie Oro. Entrambi i modelli saranno prodotti in soli 300 esemplari, tutti già venduti online in pochi giorni e con consegna ai clienti prevista nei prossimi mesi. Dopo l’ingresso di Timur Sardarov nella società quale amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione, avvenuto nel dicembre 2018, Massimo Bordi e Paolo Bettin integrano i vertici di MV Agusta. Massimo Bordi, ingegnere, progettista e manager molto apprezzato nel settore, assume la carica di vice presidente esecutivo. Paolo Bettin, forte della solida esperienza di ristrutturazioni finanziarie maturata in diverse realtà industriali, ha già assunto il ruolo di CFO, mentre Giovanni Castiglioni manterrà un ruolo consultivo.

“Nei prossimi cinque anni MV Agusta concentrerà la sua attenzione sullo sviluppo della rete di vendita e assistenza, investendo al contempo nello sviluppo del prodotto, nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è quello di realizzare i migliori prodotti nei segmenti in cui siamo presenti. MV Agusta ha ora tutti gli strumenti per farlo – ha dichiarato Timur Sardarov -. Insieme al management stiamo lavorando per seguire il business plan e raggiungere gli obiettivi prefissati, obiettivi che richiederanno tra l’altro un aumento del personale e una maggiore dedizione a tutti i livelli aziendali, con benefici anche per il territorio in termini di indotto e occupazione“.