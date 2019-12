MV Agusta, in arrivo un bicilindrico da 350 cc

Il ceo di MV Agusta, Timur Sardarov, ha confermato ufficialmente l’arrivo di un propulsore bicilindrico da 350 cc che equipaggerà un’intera gamma composta da una naked, una sportiva e probabilmente anche un'adventure

Dici MV Agusta e pensi a grandi motorizzazioni, potenze da record e alte prestazioni. Ma anche per chi approccia le due ruote per la prima volta e non vuole rinunciare alla qualità del brand italiano ci sono buone notizie: in arrivo, infatti, c’è un nuovo propulsore bicilindrico da 350 cc che permetterà di aprire una nuova fetta di mercato.

MV Agusta si apre al mercato delle medio piccole

Nei mesi scorsi abbiamo annunciato la collaborazione di MV Agusta col colosso cinese Loncin per la creazione di modelli di cilindrata medio bassa per permettere alla casa lombarda di puntare a un mercato inesplorato come quello orientale e contemporaneamente, all’azienda orientale di imporsi in Europa. Dopo mesi di voci incontrollate, il CEO di MV Agusta, Timur Sardarov, ha confermato ufficialmente l’arrivo di un propulsore bicilindrico da 350 cc che equipaggerà un’intera gamma di moto piccola e leggere. “MV Agusta sta entrando nel segmento più importante del Mondo, quello compreso tra i 350 e i 500 cc. Ci allarghiamo verso le cilindrate più piccole con le solite parole d’ordine, performance e tecnologia. Stiamo arrivando con un nuovo motore da 350 cmc, ce l’abbiamo, è un bicilindrico“, ha detto ai microfoni di Asphalt&Rubber.

Secondo quanto rivelato dal CEO del marchio varesino la piccola MV si collocherà sul mercato europeo in una fascia di prezzo compresa tra i 6000 e i 7000 euro, una cifra che strizza l’occhiolino soprattutto a giovani e neofiti. In arrivo ci saranno una naked, una sportiva e forse anche una piccola adventure.