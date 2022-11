MV AGUSTA Lucky Explorer 5.5 e 9.5 in arrivo nel 2023

MV AGUSTA è pronta a lanciare sul mercato i modelli presentati durante l'edizione 2021 di EICMA: i due esemplari saranno disponibili dalla prossima estate

Dopo averle presentate nell’edizione 2021 di EICMA (la casa italiana quest’anno ha dato forfait), MV Agusta è pronta a lanciare sul mercato Lucky Explorer 5.5 e 9.5: le due enduro, infatti, sono attese per l’estate del 2023.

MV AGUSTA Lucky Explorer 5.5 e 9.5: le caratteristiche

La prima a entrare in produzione sarà la piccola MV AGUSTA Lucky Explorer 5.5, che ha ormai completato il processo di sviluppo e arriverà nelle concessionarie già da febbraio: i prezzi non sono ancora stati comunicati, ma rappresenterà il modello d’accesso alla famiglia Lucky Explorer (e a tutta la gamma MV Agusta). Lo stile, il design e le grafiche riportano immediatamente alla Elefant che per due volte ha conquistato la Parigi-Dakar originale, quella che partiva da Parigi e si concludeva in Senegal. La cilindrata del bicilindrico in linea è stata portata a 554 cc.

L’impostazione della moto è da off-road pura, ma gli ingegneri MV hanno cercato di preservare il più possibile comfort e naturalezza nella posizione di guida per pilota e passeggero, tanto su strada quanto nei passaggi sugli sterrati. Il telaio è in acciaio a doppia culla chiusa, con un forcellone in lega d’alluminio fuso in conchiglia, mentre le sospensioni Sachs sono regolabili esternamente. Le ruote a raggi registrabili hanno diametri di 21 e 18 pollici, e possono montare pneumatici stradali o tassellati, entrambi omologati sulla carta di circolazione.

Il motore a tre cilindri da 800 cc ha componenti quasi completamente nuovi, è raffreddato a liquido, è equipaggiato con albero motore controrotante, ed eroga 124 CV di potenza a 10.000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7.000 giri. Il comando del gas prevede ora una corsa negativa, elemento introdotto nel 2023 su tutte le MV Agusta, per una migliore risposta in fase di chiusura. Le mappature della centralina prevedono le modalità urban, touring e off-road.

L’ABS Cornering può essere disinserito completamente in fuoristrada, o limitato alla sola ruota posteriore. Tutte le informazioni possono essere controllate attraverso il display TFT a colori di 7” con connessione Bluetooth agli smartphone, Wi-Fi per l’aggiornamento e la possibilità di comunicare con l’app MV Ride.