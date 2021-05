MV Agusta Rush: tutte le novità della versione 2021

MV Agusta Rush 2021 è la naked più estrema mai prodotta dalla casa varesina. Il motore da 1000 cc quattro cilindri in linea (Euro 5) è in grado di erogare una potenza massima di 208 cavalli. Altissimo il pacchetto tecnologico così come quello legato alla sicurezza alla guida che, però, non toglie nulla al divertimento in strada o in pista

Colorazione militare, aspetto aggressivo, soluzioni ingegneristiche e meccanica d’avanguardia: sono queste alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la MV Agusta Rush che arriva nella sua versione 2021 con un carico importante di novità rendendola ancora più estrema.

MV Agusta Rush 2021: le caratteristiche

MV Agusta Rush 2021 è la naked più estrema mai prodotta dalla casa varesina. Si tratta di una moto unica, esclusiva, realizzata in appena 300 esemplari e che punta a esplorare nuovi limiti nel design e nelle performance. I numerosi aggiornamenti ricevuti la rendono ancora più sportiva, ma al tempo stesso sicura da utilizzare su strada. Il motore da 1000 cc quattro cilindri in linea è stato realizzato utilizzato nuovi componenti che consentono di ridurre gli attriti interni ed è in grado di erogare una potenza massima di 208 cavalli a 13.000 giri. La distribuzione è stata aggiornata con l’introduzione di una nuova fasatura degli alberi a camme studiata per offrire una coppia più favorevole ai bassi e medi regimi senza penalizzare la spinta furiosa e l’allungo che da sempre caratterizzano questo motore.

L’utilizzo di un rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) per le superfici dei bicchierini del comando valvole, riduce gli attriti e migliora l’affidabilità. Il cambio elettronico EAS 3.0 vede l’introduzione di un nuovo sensore che assicura cambiate più precise e innesti più confortevoli. Lo scarico, a quattro uscite, inconfondibile marchio di fabbrica di MV Agusta, cambia nell’andamento del collettore principale così da enfatizzare il sound unico del quattro cilindri, nonostante il propulsore rientri nei limiti della normativa Euro 5.

La nuova piattaforma inerziale IMU, consente di rilevare la posizione della moto nello spazio in tempo reale, fornendo alle centraline dati sempre più precisi per gestire ogni controllo in modo estremamente puntuale. Grazie a questa nuova piattaforma, i controlli di trazione e dell’impennata FLC permettono di mantenere elevatissimi livelli di sicurezza. L’ABS sfrutta un nuovo modulo Continental MK100 per offrire anche la funzione cornering, assicurando il miglior controllo della frenata anche a moto inclinata. Il cruscotto TFT da 5.5 pollici, offre ogni tipo di informazione ed è capace di dialogare con l’MV Ride App, interfaccia che che consente di personalizzare la moto in ogni suo aspetto direttamente dallo Smartphone, oltre che offrire le funzioni più classiche come registrazione e condivisione degli itinerari. Grazie alla funzione mirroring è poi possibile utilizzare il dashboard come navigatore con indicazioni turn by turn. Ogni funzione è raggiungibile e navigabile rapidamente tramite il comando a joystick sul blocchetto sinistro. Il telaio è stato rivisto in alcuni piccoli dettaglio, adottando mirate evoluzioni di assetto per rendere la moto ancora più guidabile, migliorano il controllo nei trasferimenti di carico e la capacità di smorzamento delle asperità. L’impianto frenante Brembo con pompa radiale e pinze Stylema è semplicemente lo stato dell’arte della frenata.

Ognuna delle 300 Rush che verrà commercializzata sarà accompagnata da un certificato di origine e sarà consegnata al cliente con una serie di accessori che ne aumentano ulteriormente la sua esclusività. Il racing kit comprendere cassa in legno, scarico SC e centralina racing, cover scarico in carbonio, cover sella passeggero, cover cruscotto, tappo serbatoio CNC, leva freno/frizione CNC, protezione leve freno e frizione, coppia di fari ausiliari laterali, dischi freno anteriore, telo coprimotoe scatola welcome kit e attestato di serie limitata