MV Agusta Superveloce 800: due nuove livree per la superbike neo-retro

Bella novità in casa MV Agusta: il brand ha annunciato due nuove colorazioni per la Superveloce 800, la superbike neo-retro accolta con entusiasmo da pubblico e critica. Il successo mondiale della moto, tradotto in numerosi ordinativi, segna la ripartenza della produzione nello storico stabilimento di Varese dopo la fase di lockdown.

MV Agusta Superveloce 800 ha subito una rivisitazione delle scelte estetiche, offrendo ai clienti delle soluzioni di colore attraenti e di grande stile. Per selezionare le colorazioni più accattivanti, i designer dell’azienda hanno fatto appello ai critici più severi e appassionati: gli stessi fan di MV Agusta nel mondo. La prima variante si basa sui due colori classici MV Agusta, Rosso Ago e Argento Ago, che si rifanno al glorioso passato agonistico della casa. I cerchi oro e i dettagli ispirati al mondo delle corse evocano le purosangue leggendarie che hanno dominato i circuiti per decenni, creando quel tocco particolare che distingue la Superveloce 800 da una semplice moto di serie. La seconda proposta utilizza le colorazioni Nero Carbon Met e Grigio Scuro Met. opaco con dettagli in oro per un effetto sofisticato e sobrio che evoca i circuiti di Formula 1 degli anni ’70. Un’alternativa di grande eleganza alle livree classiche MV Agusta.

“A seguito della presentazione della Superveloce 800 a Milano, abbiamo raccolto molti feedback sia dal pubblico sia dagli importatori e abbiamo deciso di creare due nuove colorazioni, entrambe declinate su un telaio color oro, che esaltassero il tema neo-retro e l’eleganza delle linee, per sottolineare i valori del marchio“, ha detto Adrian Morton, design dDirector presso il Centro Ricerche CRC di MV Agusta.