Mv Agusta Superveloce 800 inserita tra le eccellenze del design lombardo

Mv Agusta Superveloce 800 è stata inserita da ADI, Associazione per il Design Industriale, tra le eccellenze lombarde del design. Il CEO Timur Sardarov: "Questo riconoscimento premia tutte le donne e tutti gli uomini MV Agusta che ogni giorno, con passione e dedizione, contribuiscono a costruire con le loro mani opere d’arte motociclistica"

Mercoledì 17 dicembre, presso l’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano, MV Agusta verrà eletta “eccellenza del design lombardo” premiata per le linee mozzafiato e l’eleganza senza tempo della Superveloce 800, già presentata con grande successo nelle scorse edizioni di EICMA.

Mv Agusta Superveloce 800: un’eccellenza non solo di potenza

ADI, Associazione per il Design Industriale, sezione Lombardia, insieme a Regione Lombardia, ha così premiato il lavoro del team di designer del Centro Ricerche Castiglioni, guidato da Adrian Morton, che ha saputo portare innovazione in un segmento, quello delle moto vintage, tradizionalmente poco incline alle novità. Per la Superveloce 800 si è deciso di ribaltare l’approccio stilistico, lasciando che fosse la funzione a determinare la forma, privilegiando così le prestazioni, come da grande tradizione MV Agusta. Il risultato è una moto di rara bellezza, dalle linee essenziali e pure, votate ad un unico obiettivo: la velocità. La Superveloce 800 è attualmente in lizza per l’inserimento nelle eccellenze del design italiano, con la partecipazione al premio Compasso d’oro 2020, promosso dalla fondazione ADI, il cui obiettivo è la tutela e la divulgazione della cultura del design, ma anche la promozione della sua eredità storica e delle sue prospettive future, con un impegno particolare a garantire un design sostenibile, rispettoso dell’etica della qualità verso gli individui, la società civile e l’ambiente,

“Questo riconoscimento premia tutte le donne e tutti gli uomini MV Agusta che ogni giorno, con passione e dedizione, contribuiscono a costruire con le loro mani opere d’arte motociclistica, riuscendo ad unire bellezza e prestazioni in un unico oggetto del desiderio“, ha dichiarato Timur Sardarov, CEO di MV Agusta. “Avere vinto il Concorso di Eleganza nel 2019 con la Superveloce 800 Serie Oro e ricevere in seguito da ADI un grande riconoscimento al di fuori del settore motociclistico è un incredibile onore a testimonianza dell’energia e della passione profusa per ogni nostro progetto“, ha aggiunto Adrian Morton, Design Director dell’azienda varesina