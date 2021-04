MV Agusta Superveloce e Superveloce S 2021: i due lati della medaglia

Le nuove MV Agusta Superveloce e Superveloce S hanno un nuovo motore omologato Euro 5 ma che non ha perso nulla in fatto di prestazioni, cambio e telaio profondawmnerti rivisti, oltre che una tecnologia di altissimo livello

Il catalogo MV Agusta si arricchisce con l’arrivo della Superveloce (anche in versione S), la modern classic sportiva della casa di Schiranna che arriva con importanti aggiornamenti che ne esaltano ulteriormente le prestazioni anche grazie al kit racing che troverà il favore dei veri “manici”.

MV Agusta Superveloce e Superveloce S 2021: le caratteristiche

Sono tante le novità che accompagnano la versione 2021 di MV Agusta Superveloce e Superveloce S. Davanti a una moto così non si può non partire dal motore che è il collaudato propulsore a tre cilindri da 798 cc, ma ulteriormente sviluppato. L’unità (che ha ottenuto anche l’omologazione Euro 5) è in grado di erogare una potenza massima di 147 CV a 13.000 giri/min e una coppia massima di 88 Nm a 10.100 giri/min per una velocità di punta di 240 km/h. L’omologazione Euro 5 non ha intaccato le prestazioni grazie al meticoloso lavoro fatto per ridurre gli attriti interni con l’utilizzo di nuove bronzine, l’impiego del trattamento Dlc per i nuovi bicchierini e di nuovi materiali per le guida delle valvole realizzate in titanio.

Tutti nuovi anche il firmware della centralina e il cambio Quick-Shift Eas 3.0 dotato di funzione bidirezionale, ora più preciso e veloce. Interamente riprogettato l’impianto di scarico, dal collettore al silenziatore con l’obiettivo di migliorare l’erogazione e di conseguenza ottenere curve di erogazione di coppia e potenza ancora più piene a tutti i regimi. Anche gli iniettori sono nuovi ora in grado di gestire una pressione di iniezione aumentata di 0,5 bar. Il nuovo radiatore dell’olio bi-flusso consente di miglio rare l’efficienza di raffreddamento di oltre il 5%.

Tutte le moto della gamma Superveloce MY21 hanno ricevuto aggiornamenti alla ciclistica sotto forma di piastre del telaio riprogettate che aumentano la rigidità torsionale e longitudinale. L’elettronica delle nuove Superveloce compie un sensibile salto di qualità, grazie anche all’arrivo della piattaforma inerziale IMU, un progetto tutto Made in Italy della milanese e-Novia, dedicato espressamente a MV Agusta, che leggendo la posizione della moto nello spazio consente di gestire in modo estremamente puntuale in funzione dell’angolo di piega tutti i controlli. L’ABS, ora sviluppato da Continental con mappature specifiche per MV Agusta, è dotato della funzione cornering e il traction control TC può intervenire in modo più preciso secondo l’inclinazione della moto. Sempre grazie all’IMU il rinnovato front lift control FLC è in grado di gestire una impennata controllata invece di impedirla del tutto.

Per le partenze, invece, è disponibile il Launch Control, che interviene sia sui giri motore sia sulla coppia in funzione della velocità durante la partenza. Davanti agli occhi il futuro della tecnologia. Tutte le Superveloce confermano la presenza del cruscotto TFT da 5.5”, che dialoga con l’MV Ride App, tramite la quale è possibile customizzare la moto in ogni suo aspetto (anche per quello che riguarda i settaggi del motore), direttamente dallo Smartphone, ma anche condividere i propri viaggi attraverso i social. Grazie alla funzione mirroring è possibile la navigazione con indicazioni turn by turn, che si aggiunge alla registrazione del percorso e alla sua condivisione. Per muoversi e navigare fra i vari menu della dashboard, i comandi al manubrio adottano un pratico blocchetto sinistro a joystick.