MV Agusta Superveloce edizione speciale Alpine

Non è la prima volta che MV Agusta si ispira al mondo delle quattro ruote, ma questa versione della Superveloce ispirata all'Alpine A110 è veramente qualcosa di unico (purtroppo, anche nel prezzo)

MV Agusta e Alpine, due nomi che da soli vanno venire l’acquolina in bocca a qualunque appassionato… tecnologia all’avanguardia, prestazioni pazzesche e stile senza tempo: si potrebbe riassumere così l’origine e l’esito di questa collaborazione tra MV Agusta e Alpine che ha portato alla realizzazione di questa versione speciale della Superveloce… ovviamente, in soli 110 esemplari.

La “base” di partenza è la MV Superveloce e il suo 3 cilindri da 147 a 13.000 giri, ma dettagli, colori e spirito sono quelli della Alpine A110, una vettura che in fatto di stile, prestazioni e maneggevolezza ben si sposa con la Superveloce.

Basterebbe guardare le immagini per capire i tanti punti di contatto tra queste due realtà: il colore, la “A” sulla carena, sella, cerchi, tutto dice di un lavoro comune guidato dal Monaco Design Studio e sintetizzato dalla presenza delle due bandiere… Francia e Italia spesso non vanno d’accordo, ammettiamolo, ma quando si trovano punti di contatto l’esito è spesso mozzafiato.

“Molti clienti Alpine sono anche fan di MV Agusta, e vice-versa – ha dichiarato alla presentazione Timur Sardarov, CEO MV Agusta – La Superveloce Alpine unirà idealmente i nostri due mondi, portando incredibili sinergie in termini di design, personalità e stile. Siamo felici di questa collaborazione tra due dei marchi più amati nella storia dei motori, e fieri di questa nuova, splendida edizione limitata che sarà sicuramente accolta con entusiasmo dagli appassionati di tutto il mondo.”

Prima di vedere nel dettaglio la ricca dotazione della Superveloce edizione Alpine una brutta notizia… se volete essere uno dei 110 fortunati preparatevi a staccare un assegno da 36.300 euro. Questo il prezzo dell’esclusività.

Infatti, oltre alle note caratteristiche della Superveloce (Motore: 798 cc – 3 cilindri in linea – Euro 5; Potenza: 147 CV a 13.000 giri/min; Velocità massima: 240 km/h; Peso a secco: 173 kg) su questa edizione limitata saranno presenti: Cruscotto TFT 5” color display, Cruise Control, Launch Control, Bluetooth, GPS, MV Ride App per il navigation mirroring, impostazioni motore e parametri elettronici, Mobisat tracker.

Accanto a dettagli unici come le colorazioni o la piastra con il numero progressivo dell’edizione limitata sulla Superveloce sono presenti diversi componenti in carbonio e un Racing kit che offre: Scarico “3 vie” Arrow,

Centralina con mappa dedicata, Tappo serbatoio speciale con cinghia con logo Alpine, Coprisella passeggero, Telo coprimoto dedicato, Certificato Limited Edition.

Insomma, un sogno per pochi da tutti i punti di vista, ma la libertà di sognare è per tutti…