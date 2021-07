My Ducati, l’app per gestire anche la manutenzione della moto

L'app My Ducati è stata aggiornata con una serie di nuove aree tra cui quella Manutenzione che, in base alla storia della moto, permette di monitorare e programmare i futuri interventi

Smartphone e relative app sono ormai i nostri alleati nella vita di tuti i giorni, tanto nel lavoro quanto nel tempo libero. Tutto si controlla in maniera digitale, anche la propria moto grazie, ad esempio, all’app My Ducati che arriva nella sua nuova versione con alcuni interessanti aggiornamenti.

Con My Ducati la gestione della moto è a portata di click

I parametri essenziali della moto, ma anche la manutenzione. Grazie all‘app My Ducati (disponibile per iOS e Android), ora, davvero tutto è a portata di click. L’applicazione sviluppata dall’azienda di Borgo Panigale, infatti, permette ai possessori di una Rossa di essere sempre connessi al mondo del post vendita Ducati. Di questo fanno parte una serie di comode funzionalità, come il controllo degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulla sua moto presso la rete ufficiale. L’app è un vero e proprio libro di storia visto che contiene i dati a partire dal 2019 e in base a quelli calendarizza gli interventi futuri. Ma non è tutto. My Ducati permette anche di essere informati in tempo reale sugli aggiornamenti disponibili e su eventuali campagne.

L’area Manutenzione dell’app non è la sorsa a farsi apprezzare. In quella denominata Garage è possibile consultare in qualsiasi momento la documentazione delle proprie moto e avere sempre in tasca la Ducati Card, ovvero il documento ufficiale di ducatista. Lo spazio Concessionari permette di localizzare il dealer più vicino in base alla propria posizione e contattarlo rapidamente per qualsiasi necessità. Nell’area News si accede in tempo reale a tutte le informazioni sui nuovi servizi e sugli eventi organizzati da Ducati in Italia e nel mondo. My Ducati contiene anche una sezione riservata alla community dei Club Ufficiali Ducati (DOC), in cui i soci dei possono approfittare di tutte le iniziative e i vantaggi a loro riservati.