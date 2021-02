Nasce Motron Motorcycles, nuovo brand di KSR Group

Motron Motorcycles, brand satellite di KSR Group, proporrà, da qui a fine anno, 13 nuovi modelli tra minibike, moto e scooter elettrici e a combustione dai 50 ai 400 cc. I prezzi sono tutti sotto i 5.000 euro

Attraverso l’ormai consueta formula della conferenza stampa online, è stata presentata Motron Motorcyles, nuovo marchio in orbita KSR Group che nel proprio catalogo avrà una minibike elettrica e una gamma completa di moto e scooter elettrici e a combustione con motorizzazioni che vanno dai 50 ai 400 cc.

Motron Motorcycles: scooter elettrici e moto di piccola cilindrata

I primi modelli elettrici marchiati Motron Motorcyles – Whizz, Cubertino, Volz e Vision – saranno in arrivo a brevissimo termine, i modelli a combustione (la adventure X-Nord 125, la cuirser Revolver 125, la naked Warrior 400 e gli scooter Breezy 50, Ventura 125, Ideo 50 e Ideo 125) saranno disponibili nel secondo trimestre, mente i modelli Nomad 120 e X-Nord4 400, sempre a motore termico, saranno lanciati nella seconda metà dell’anno. Il design di tutti i modelli è stato sviluppato dai tecnici di KSR, in Austria, e si basa su concetti di originalità e innovazione con clori fresco come il giallo che si sposano con altri più discreti come il bianco, il grigio e il nero. Motron Motorcyles punta a raggiungere i vertici dei propri segmenti in termini di rapporto qualità-prezzo, sfruttando anche le forniture asiatiche di aziende che già collaborano coi grandi marchi del mercato internazionale.

Michael e Cristian Kirschenhofer, proprietari di KSR Group, hanno le idee molto chiare sulla bontà del progetto: “Il lancio del nuovo marchio Motron soddisfa i bisogni del mercato di oggi, soprattutto in tempi come questi in cui le persone sono alla ricerca di equilibri appaganti per la loro vita quotidiana. Ci rivolgiamo a un target che possa traverse in Motron un marchio per iniziare un nuovo hobby. Il nostro slogan è ‘Get out there’ che sottolinea il nostro approccio per sfidare i tempi difficili“.

Motron Motorcycles: scooter e moto per tutte le tasche

I prezzi di lancio dei veicoli elettrici saranno compresi tra i 1.799 e i 2.899 euro, gli scooter a combustione 50 e 125 cc tra i 1.299 e i 1.999 euro, mentre le moto andranno dai 2.499 euro delle 125 ai 4.000 euro della Warrior 400. Le vendite si concentreranno, almeno inizialmente in Italia, Germania, Austra, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Grecia.