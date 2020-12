Natale 2020: regali last minute per motociclisti

Vi siete ridotti all'ultimo come ogni anno per i regali di Natale? Se avete la fortuna di voler fare il regalo a un (o una) motociclista ecco alcune idee...

Come diceva un famoso spot, “Il Natale quando arriva arriva…” e quest’anno sarà certamente un Natale diverso dal solito. Un motivo in più per regalare qualcosa che sa di passione, avventura, libertà… insomma, qualcosa che serva per andare in moto!

Abbigliamento

Se volete far felice una motociclista unite sicurezza, comodità e stile e incartate per bene una giacca come la Segura Lady Stripe Crystal.

Questa giacca in pelle è dotata di interno termico removibile, di numerose tasche (ottime anche per quando si scende dalla moto), di protezioni CE su spalle e gomiti e di tasche per il para schiena.

Ma il dettaglio che fa la differenza sono le bande in cristalli Swarovski applicate sulle spalle, che aggiungono quel tocco di femminilità che non guasta mai!

Prezzo: € 449,90

Per lui invece potreste mettere sotto l’albero una delle novità più interessanti firmate Tucano Urbano, la giacca HiFive: eco-piumino impermeabile certificato moto CE in Classe A. Per assicurare la massima impermeabilità e resistenza delle camere che contengono l’imbottitura in ovatta sintetica, TUCANO URBANO lo ha realizzato senza la trapuntatura delle cuciture, ma con una costruzione a cinque strati davvero unica e innovativa. Un capo per muoversi in città (e non solo) caldi e comodi non solo mentre si guida.

Prezzo: € 219

Accessori

Sono innumerevoli le possibilità di regalo in questo ambito, ma uno zaino con porta casco come quello proposto da GIVI incontrerà sicuramente i favori di chi va in moto, sia per i trasferimenti urbani che per i viaggi più o meno lunghi. Lo zaino Easy-T EA104B (forse sui nomi ci dovrebbero lavorare un po’) ha caratteristiche interessanti: espandibile fino a 22 litri, dotato di varie tasche interne e di cintura per essere legato in vita, di copertura antipioggia estraibile e, soprattutto, di un portacasco estraibile che risolve il classico problema del casco quando si scende dalla moto.

Prezzo: € 60 (circa)

Se invece il vostro problema non è come portare il casco, ma come farvi accompagnare in moto dal vostro amico a quattrozampe, ecco Bagster – borsa Puppy. Una borsa compatta, realizzata in cordura, studiata per trasportare in sicurezza cani di piccola taglia sulla moto. Dotata di prese d’aria, coperta protettiva alla base, sistema di trasporto a tracolla, ventilazione regolabile, interno lavabile ma, soprattutto, il sistema di aggancio alla moto rendono la Puppy l’unica borsa porta cane da moto compatibile con il codice della strada italiano.

Prezzo: € 159,99

Corsi di guida

Regalare un corso riteniamo sia sempre una delle idee migliori e più apprezzate dai motociclisti. Per quanto riguarda l’off road, visto anche il successo di vendita delle moto da enduro (maxi e non) praticamente ogni casa offre la possibilità di seguire corsi di uno o più giorni dedicati ai modelli della casa: Bmw, Suzuki, Yamaha, Honda, Ktm… se invece volete imparare con i consigli di un campione del mondo rally raid come Oscar Polli potete cercare sul catalogo della sua scuola, la freeracing, e trovare la soluzione che fa per voi.

Se invece volete provare l’ebrezza dei cordoli e del ginocchio a terra tra le offerte dedicati agli amanti della pista ci permettiamo di segnalare la Racing School by Luca Pedersoli che offre la possibilità di regalare un’esperienza di guida, con tanto di cofanetto regalo, che va dal neofita al pilota che vuole migliorare il proprio stile.

Queste sono solo alcune idee, ovviamente, ma se avete a che fare con un/una motociclista state certi che qualunque regalo abbia a che fare con la sua passione sarà apprezzatissimo!