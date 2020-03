Nel 2020 Energica è leader delle elettriche grazie a MotoE

L'exploit di Energica si deve alla nuova power unit, presentata durante l'ultima edizione di EICMA, che equipaggia le versioni Plus di Ego ed Eva con una potenza di 21,5 kWh in grado di garantire il 60% in più di autonomia

Non poteva iniziare nel migliore dei modi il 2020 di Energica che ha fatto registrare un vero e proprio boom di ordini. Un exploit dovuto, senza dubbio, alla grande visibilità ricevuta dopo la partecipazione alla prima edizione del campionato di MotoE e all’arrivo di un nuovo motore con il 60% in più di autonomia.

Energica: il nuovo motore conquista tutti

Energica, marchio modenese specializzato nella produzione di moto elettriche stradali ha iniziato l’anno con una vera e propria impennata di ordini che con una richiesta d’ordini di 1,4 milioni di euro, pari a oltre il 40% dell’intero fatturato preliminare del 2019 (3.25 milioni, più 50 per cento rispetto al 2018, secondo i dati forniti da La Gazzetta di Modena).

A cosa di deve questo exploit? Sicuramente alla visibilità data dalla partecipazione allo scorso campionato di MotoE ma più nel concreto alla nuova power unit, presentata durante l’ultima edizione di EICMA, che equipaggia le versioni Plus di Ego ed Eva con una potenza di 21,5 kWh in grado di garantire il 60% in più di autonomia e una riduzione del peso del 5%. “Grazie a MotoE abbiamo introdotto un elemento di competitività unico.

Con il 60% di autonomia in più, coppia incrementata del 10% e il 5% di peso in meno, la gamma Energica 2020 si pone sul mercato come un prodotto unico in termini di innovazione e performance. Il 2020 si preannuncia come un anno in crescita grazie alla nuova gamma Energica sul mercato e con la seconda stagione MotoE in partenza in maggio”, ha dichiarato Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company.