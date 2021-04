Nel traffico urbano ci si districa con gli scooter elettrici Ecooter E2 di Italy2Volt

Ecooter E2 è disponile nelle versioni City e Sport, anche con kit doppia batteria. Nel forcellone posteriore è alloggiata la batteria estraibile al litio da 3 kW o 4 kW. L’autonomia dichiarata varia tra gli 80 Km per l’E2 City e i 75 Km per l’E2 Sport. I tempi per una ricerca completa sono stimati in circa sei ore

Gli scooter elettrici stanno diventando un fattore sempre più importante nella mobilità urbana, prima col fenomeno dello sharing, in seguito anche con l’utilizzo privato. Le aziende produttrici stanno aumentando e così anche il livello dei prodotti offerti. Italy2Volt ha lanciato sul mercato italiano Ecooter E2, modello del terzo brand del gruppo che va ad affiancare Jonway e FD Motors.

Ecooter E2: le caratteristiche

Ecooter E2 è disponile nelle versioni E2 City ed E2 Sport, entrambi declinati anche in modalità “+” con kit doppia batteria E2 City+, E2 Sport+. I modelli sono caratterizzati da un design minimalista che fa rima con compattezza, reattività, dinamismo e leggerezza, tutti valori che oggi sono fondamentali per approcciare un target che comprenda anche giovani e ragazze, in cerca di un prodotto con personalità e funzionale. In poco meno di 100 kg, 1840 mm di lunghezza e 700 mm di larghezza c’è tutto questo.

L’E2 è dotato di un motore elettrico brushless mid-motor, montato nel forcellone posteriore e alimentato da batteria estraibile al litio di soli 15,3 kg da 42 Ah / 2,7 kWh capace di erogare una potenza massima di 3 kW per la versione E2 City e 4 kW per la versione E2 Sport consento di toccare una velocità di punta rispettivamente di 45 km/h e 75 km/h. Inoltre, la versione E2 Sport è dotata di 2 modalità di guida: Smart, con un’erogazione più fluida e un consumo ridotto della batteria e Sport, che mette a disposizione tutta la potenza. L’autonomia dichiarata varia tra gli 80 km per l’E2 City e i 75 km per l’E2 Sport (con mappatura Smart). Per una ricarica completa occorrono circa sei ore al costo di 0,62 Euro (con tariffa di 0,23 Euro/kWh). Nei modelli E2 City+ ed E2 Sport+ con batteria estraibile aggiuntiva (9,5 kg da 20 Ah / 1,3 kWh), l’autonomia cresce di ulteriori 40 km. Appositamente progettato per una utenza urbana, l’elettrico Ecooter E2, grazie al suo design ergonomico, a un baricentro basso e a uno stabile bilanciamento dei pesi, garantisce confort e sicurezza di guida. Le ruote da 12″ su cerchi in alluminio sono abbinate a pneumatici larghi (100/80) e a sospensioni con forcelle telescopiche idrauliche all’anteriore e a un mono ammortizzatore idraulico al posteriore. Il sistema di frenata idraulico prevede un disco da 220 mm davanti e da 200 mm dietro (la versione Sport vanta anche la frenata combinata CBS).

Tutte le informazioni necessarie durante la marcia, su tutte velocità e controllo della carica della batteria, sono racchiuse nel display digitale adattivo. I fari hanno design accattivante e sono caratterizzati da un’unica fascia di LED. Tra le feature da sottolineare ci sono la presa USB per caricare il cellulare, il cruise control, l’antifurto e la chiave intelligente che permette di accendere lo scooter, eseguire un completo check del mezzo e persino aprire il vano sottosella, in grado di ospitare un casco jet. Lo spazio a disposizione non manca anche perché il poggiapiedi è piatto e il gancio nel retrocedo permette di appendere borsa e zaino.

Ecooter E2: quanto costano

Ecooter E2 è disponibile in cinque varianti colore (bianco, blu, grigio opaco, rosso e nero opaco) con prezzi che partono da 3.390 euro per l’E2 City (col prezzo che cala fino a 2.279 euro con incentivo e rottamazione) e 4.050 euro per l’E2 Sport (il prezzo scontato in questo caso è di 2.722 euro), fino ai 3.990 euro dell’E2 City+ (2.682 euro con incentivo e rottamazione) e 4.650 euro dell’E2 Sport + (3.125 euro con incentivo e rottamazione). Nel prezzo sono comprese IVA e garanzia di 24 mesi.