NGS3: lo scooter firmato Helmo Milano e Askoll

Askoll NGS3 by Helmo Milano è stato firmato da un designer d'eccezione Rodolfo Frascoli. Lo scooter monta un motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica. La batteria permette di raggiungere una velocità massima di 66km/h e ha un’autonomia fino a 96 km. Prezzo molto interessante grazie agli incentivi

Il 2021 si apre con un’interessante collaborazione tra due marchi noti specialmente in fatto di mobilità urbana: Helmo Milano e Askoll. I due brand, il primo famoso per i propri casco, il secondo per i suoi scooter elettrici, hanno dato vista in nuovo prodotto: NGS3.

Askoll NGS3 by Helmo Milano: le caratteristiche

Helmo Milano produce caschi di qualità strizzando l’occhio al simbolo glamour, Askoll è trai merchi italiani più importanti nell’ambito della mobilità elettrica. Dalle rispettive competenze è nato lo scooter Askoll NGS3 by Helmo Milano, in edizione limitata (ne saranno prodotti solamente 999 esemplari), che si rivolge a quella clientela più “stilosa” e sensibile ai richiami fashion, molto raffinata ed esigente. Per questo le due Aziende hanno pensato a un prodotto con contenuti specifici, coinvolgendo nella definizione del look finale del veicolo, un designer internazionale del calibro di Rodolfo Frascoli, creatore di tanti capolavori nel settore motociclistico. Askoll NGS3 (New Generation Scooter) ha dimensioni compatte, ma può tranquillamente ospitare pilota e passeggero. La linea punta a coniugare il futuro della mobilità sostenibile con la tradizione motociclistica italiana.

Il design realizzato da Askoll in collaborazione con Italdesign, azienda molto nota nel settore automobilistico, ripropone sapientemente le forme classiche di uno scooter tradizionale a ruota alta, con i contenuti di un veicolo elettrico. Due le colorazioni disponibili: Titanio Opaco e Bianco Lucido, entrambe rese più accattivanti dalle grafiche con texture Helmo Milano e dagli accenti rosso fuoco. Askoll NGS3 by Helmo Milano si contraddistingue per la targhetta posizionata vicino al cruscotto: il numero progressivo identifica ogni esemplare realizzato per questa prestigiosa limited edition. La connessione all’app Askoll Smart Drive, tramite Bluetooth, consente di avere sempre sotto controllo il proprio veicolo. Si possono monitorare parametri come il consumo delle batterie, la velocità media, i percorsi effettuati e molto altro. Lo scooter Askoll NGS3 by Helmo Milano dispone anche del display digitale con modulo connettività e della presa USB di serie.

Lo scooter ha un motore elettrico brushless Askoll ad alta efficienza energetica da 2.700 W e coppia da 130Nm alla ruota. È alimentato da due pacchi batteria agli ioni di litio con una capacità complessiva di 2.820 Wh e 8,1 kg di peso NGS3 raggiunge una velocità massima di 66 km/h e ha un’autonomia fino a 96 km. Le batterie, poste nel vano sotto sella, sono facilmente estraibili e possono essere ricaricate facilmente da qualsiasi presa elettrica collegandole all’apposito caricabatteria o direttamente dallo scooter. Il tempo per una ricarica completa da 0% a 100% è di circa 3,5 ore per 1kWh. NGS3 adotta fanaleria anteriore Full LED con interruttore per il lampeggio dei fari abbaglianti e un innovativo sistema di frenata combinata CBS con doppio freno a disco, che garantisce la massima sicurezza, in qualsiasi condizione di utilizzo. Gli pneumatici sono da 16 pollici a doppia mescola, in modo tale da conferire maggior stabilità e agilità su percorsi urbani. Askoll NGS3 by Helmo Milano viene consegnato con il vano portaoggetti anteriore già montato e dotato di serratura e anche con il rivestimento della sella in ecopelle, che il cliente può scegliere in due colorazioni: nera con impunture e logo Helmo Milano ricamato in rosso, oppure rossa con impunture e logo nero. Due ganci porta borse aiutano ad ottimizzare gli spazi sfruttando l’ampia pedana piatta.

Askoll NGS3 by Helmo Milano: quanto costa

Askoll NGS3 by Helmo Milano è in vendita a un prezzo si listino di 4.490,00 euro IVA inclusa. Da questa cifra è possibile ottenere uno conto del 30% in virtù degli incentivi statali in vigore per i mezzi a due ruote con motore elettrico (40% in caso di rottamazione di un veicolo con motore termico). Inoltre, si ha diritto all’esenzione del pagamento del bollo per 5 anni e i costi dell’assicurazione Rc sono inferiori rispetto a quelli dei mezzi endotermici. Helmo Milano ha deciso di aggiungere in omaggio, incluso nel prezzo, un casco creato appositamente per questo scooter in serie limitata. Si tratta del modello Eos 4 Seasons, in due colorazioni identiche a quelle del veicolo, con decasl rosso fuoco e grafica dedicata. La particolarità di questo modello è quella di poter essere utilizzato tutto l’anno ed è dotato di un innovativo doppio sistema di fissaggio della visiera: vengono, infatti, forniti di serie sia i nuovi nottolini con coperchi integrati, progettati anche in questo caso da Rodolfo Frascoli, sia le classiche borchie in alluminio. In questo modo è possibile utilizzare il casco in quattro differenti configurazioni e in ogni stagione dell’anno.