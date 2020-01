Nicola Dutto firma un’altra impresa all’Africa Eco Race 2020

Nicola Dutto, il pilota paraplegico che gareggia a livello internazionale insieme a quelli normodotati, ha concluso in 47esima posizione (su 87 partenti) l'edizione 2020 dell’Africa Eco Race

Nicola Dutto, pilota paraplegico che gareggia a livello internazionale insieme ai normodotati, ha compiuto un’altra impresa, chiudendo sotto il traguardo dell’iconico “Lago Rosa”, al 47esimo posto assoluto (su 87 partecipanti) l’Africa Eco Race 2020, il rally raid, organizzato da Hubert Auriol e giugno quest’anno alla sua dodicesima edizione, che ripercorre il tracciato della mitica Parigi-Dakar, andato in scena dal 5 al 19 gennaio 2020, consiste. Per il pilota cuneese è stata un’avventura tra momenti di tensione e adrenalina in cui il rider ha confermato la sua tenacia e la sua classe nel voler superare i propri limiti e di riuscirci, con enorme soddisfazione e orgoglio.

“Ci tengo a ringraziare tutti i membri del team, perché hanno fatto un lavoro davvero straordinario. A partire dai meccanici, Alberto Moschera e Stefano Caputo, sempre al mio fianco in questa avventura. Ringrazio Massimo Camia, il ‘jolly’ che ha fatto di tutto e di più, non solo lo chef stellato; mia moglie Elena, la numero uno, lei che è il traino di tutti quanti – ha detto Dutto -. E poi non posso non menzionare i miei angeli custodi, Julian Villarubia, il ‘maestro della navigazione’, e Stefano Baldussi, che alla sua prima esperienza in un rally africano si è dimostrato un vero campione. Devo anche fare i complimenti all’organizzazione, che si è dimostrata sempre precisa, corretta e soprattutto mossa da una passione vera“.