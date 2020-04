Niu: corse gratuite agli operatori sanitari di oltre 10 città del mondo

"Siamo così orgogliosi dei nostri partner per la loro disponibilità ad aiutare la loro comunità in un momento di tale necessità", afferma Joseph Constanty, direttore internazionale di Niu

Niu, il principale fornitore mondiale di soluzioni di mobilità urbana intelligente, ha annunciato che, assieme ai partner di scooter sharing elettrici che partecipano alla campagna “Move Safely“, offrirà corse gratuite agli operatori sanitari di oltre 10 città in tutto il mondo in un modo molto semplice. Essi, infatti, potranno semplicemente scaricare un’app dedicata e caricare alcune semplici credenziali per accedere gratuitamente al servizio gratuito di condivisione dei ciclomotori elettrici fino a nuovo avviso.

Niu: mobilità facilitata per gli operatori sanitari

Mentre il mondo ha bisogno di stare a casa, Niu vuole che gli operatori sanitari siano in grado di muoversi in sicurezza. Attraverso i propri partner, come GoVolt a Milano o Revel a New York, Niu mette a disposizione degli operatori sanitari una soluzione di mobilità che li mantiene a distanza di sicurezza dagli altri per portarli dove sono maggiormente necessari. Per quanto riguarda l’Italia, Niu e Ksr in partnership con GoVolt, hanno comunicato la disponibilità di una flotta aggiuntiva a supporto dei servizi di consegne a domicilio di beni di prima necessità, oggi più che mai colpiti dall’eccessivo numero di richieste. Il primo ad aver aderito all’iniziativa è Emergenza Milano Soccorso che, con i suoi volontari, utilizzano gli scooter elettrici per la consegna a domicilio di farmaci. Il Gruppo continua il suo percorso di supporto di attività virtuose a servizio della comunità e rimane a disposizione per valutare altre iniziative da sostenere. “Siamo così orgogliosi dei nostri partner per la loro disponibilità ad aiutare la loro comunità in un momento di tale necessità“, afferma Joseph Constanty, direttore internazionale di Niu.