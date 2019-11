NIU: tre nuovi scooter e una bicicletta elettrica ad EICMA 2019

Marchio leader in soluzioni per la mobilità cittadina, Niu lancia ad Eicma 2019 tre nuovi scooter elettrici assieme a una bicicletta a zero emissioni

Tra i tanti marchi presenti all’edizione 2019 del Salone Eicma del ciclo e del motociclo di Milano, si è ritagliata una posizione importante anche l’azienda cinese Niu, nata nel 2014 con l’intento di produrre piccoli scooter e, più in generale, soluzioni innovative per la mobilità urbana nel rispetto dell’ambiente. Proprio rispettando questi valori, ecco arrivare nello stand C50 del padiglione 9 quattro novità assolute, per la precisione tre scooter e una bicicletta elettrica, che saranno disponibili al grande pubblico entro la metà del primo semestre del 2020.

NIU MQiGT, NQiGT Pro e UQiGT Pro: EFFICACI ED EFFICIENTI

I tre scooter inediti che andranno ad affiancare la già corposa gamma della cinese Niu si chiamano MQiGT, NQiGT Pro e UQiGT Pro. Il primo è l’evoluzione del ben conosciuto ciclomotore biposto MQi+, rispetto al quale porta in dote un motore Bosch da 3kW che permette una velocità massima di 70 km/h e un’autonomia di 135 km, a patto di viaggiare a una velocità di 25 km/h.

Lo stesso propulsore definisce le caratteristiche dell’NQiGT Pro, il quale propone due batterie da 60V e 35 Ah per una velocità massima di 70 km/h e un’autonomia complessiva che arriva a quota 150 km. L’ultimo, il più piccolo, è l’UQiGT Pro: design pulito, telaio ultraleggero e motore Bosch da 1.200W per una velocità massima di 45 km/h e 50 km di autonomia, che possono diventare 85 se si viaggia a 25 km/h. L’ideale per affrontare la città e divincolarsi in mezzo al traffico.

NIU AERO EB-01: MEGLIO DI UNO SCOOTER

L’ultima novità svelata ad Eicma 2019 da Niu è una bicicletta elettrica che non ha nulla da invidiare agli scooter a zero emissioni, anzi! Con il nome di Aero EB-01, questo veicolo è dotato di batterie removibili agli ioni di litio da 48V e 21 Ah, ricaricabili in sole 5 ore e parte integrante del motore Bafang da 250 W, capace di una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia stimata tra 60 e 150 km. La disponibilità? In Europa al prezzo di 1.899 Euro con garanzia di due anni.