Norton: aperti gli ordini per Atlas 650 Nomad e Ranger

Norton Atlas 650 Nomad e Ranger condivideranno buona parte della componentistica, la forcella da 50 mm, il telaio a doppia culla superiore e il motore derivato da quello della supersportiva V4, di cui sarà utilizzata solamente la bancata anteriore

Novità in arrivo per quanto riguarda Norton: il brand, salvato dal fallimento grazie all’intervento del gruppo indiano Tvs, sta provando a tornate ai fasti di un tempo e sta vivendo mesi di grande vivacità. Ora è arrivato l’annuncio dell’apertura degli ordini delle due nuove scrambler 650 Atlas Nomad e Atlas Ranger.

Norton Atlas 650 Nomad e Ranger: finalmente ci siamo

Norton Atlas 650 Nomad e Ranger sono due scrambler dall’aspetto parecchio vintage che, dopo essere state presentate ormai due anni, sono pronte a fare il loro debutto sul mercato. Dopo le difficoltà economiche avute dalla casa inglese, Tvs ha ridato slancio alla produzione e tra poco Atlas 650 Nomad e Ranger saranno nelle concessionarie. Intanto, sul sito ufficiale di Norton sono stati aperti i preordini. Le due moto montano un motore bicilindrico derivato da quello della supersportiva V4, di cui sarà utilizzata solamente la bancata anteriore, proprio come fatto da Aprila per realizzare il propulsore della RS 660.

Questo motori, a distribuzione bialbero e otto valvole, è in grado di erogare una potenza massima di 84 cavalli e una coppia massima di 64 Nm. Per entrambe il peso sarà di circa 180 kg. In comune i due esemplari avranno anche il telaio a doppia culla superiore, le sospensioni (entrambe monteranno una forcella da 50 mm), cerchio anteriore da 19″ e gran parte della componentistica.

Norton Atlas 650 Nomad e Ranger: il prezzo

Norton non ha ancora svelato il prezzo di Atlas 650 Nomad e Ranger, ma secondo indiscrezioni che circolano in rete, questo dovrebbe aggirarsi in un range che va dai 12.000 ai 15.000 euro.