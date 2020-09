Novus: la moto elettrica per chi sogna (e può spendere) in grande

Novus unisce l'agilità di una bicicletta e la potenza di una moto. Questo mezzo, che pesa appena 75 kg, ha una capacità di 4,3 kWh che permette di toccare i 120 km/h di velocità di punta e avere un'autonomia di 100 chilometri procedendo a 50 chilometri orari. Il prezzo supera i 46.000 euro

Leggerissima, agile, originale, ma anche riservata alle tasche di pochi fortunati: stiamo parlando di Novus, la moto elettrica con caratteristiche tecniche davvero uniche così come il suo prezzo, che supera i 46.000 euro. La vedremo sul mercato a partire dal 2022.

Novus: la moto elettrica per pochi

Novus è una moto elettrica che si basa su un principio semplice in teoria, meno nella pratica: avere l’agilità di una bicicletta ma la potenza di una moto. Questo modello è costruito artigianalmente, con telaio, forcella e forcellone e cerchi realizzati interamente in fibra di carbonio per contenere il peso. Il telaio, ad esempio, pesa appena 7 chilogrammi, mentre il peso complessivo è di 75 chili, 19 dei quali appartenenti alla batteria. Questa ha una capacità di 4,3 kWh che permette di toccare i 120 km/h di velocità di punta, accelerare da 0 a 50 km in meno di tre secondi e avere un’autonomia di 100 chilometri procedendo a 50 chilometri orari.

In 30 minuti circa la batteria si ricarica dell’80%. Innovativo il sistema di accensione che non avviene attraverso una chiave, ma con l’apposita applicazione o tramite collegamento NFC con lo smartphone. Se la linea è unica, altrettanto si può dire del prezzo, che supera i 46.000 euro IVA inclusa. Novus sarà disponile sul mercato a inizio del 2022, ma è già ordinabile versando una caparra di 1.000 euro.