Nudo in scooter per combattere il caldo: la polizia lo ferma

Il fatto è accaduto a Brandeburgo, località a qualche decina di chilometri da Berlino, per l'incredulità delle autorità. Tra l'altro guidare nudi in Germania non è considerato reato

Ci sono modi decisamente originali per combattere il caldo. Quello scelto da questo signore, però, li batte tutti. Stiamo parlando di un uomo tedesco che, contro il caldo che sta attanagliando l’Europa, ha deciso di fare un giro in scooter completamente nudo, indossando solo il casco. Risultato? Il fermo della polizia e tanta notorietà (chissà quanto voluta) sul web.

Nudo in scooter: “Scusate ma fa caldo”

Ma ricostruiamo i fatti. La polizia del Brandeburgo, località a qualche decina di chilometri da Berlino, ha fermato un motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, indossando (per fortuna almeno quello) il casco. Chissà cosa hanno pensato gli agenti che hanno fermato questo signore tedesco. La situazione, infatti, è decisamente atipica, così come la reazione dell’uomo che si è giustificato con un semplice: “Scusate ma a fa caldo…“. Così come l’Italia, anche la Germania è nella morsa del caldo e le temperature hanno toccato i 39 gradi ed evidentemente ognuno si difende come può… La cosa curiosa è che, come ha spiegato un portavoce della Polizia alla Bild, guidare nudi non è proibito non è proibito dalla legge, quindi dopo un controllo dei documenti, l’uomo si è rimesso al manubrio ed è ripartito, ovviamente con il casco ma senza vestiti.