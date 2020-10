Nuova BMW R 1250 RT: pronti a viaggiare?

Se per voi la moto è sinonimo di viaggio, la nuova BMW R 1250 RT è il vostro biglietto di prima classe... nuova aerodinamica, una ricchissima dotazione tecnologica e il "solito", spettacolare boxer

Prendete una delle migliori moto da turismo in circolazione, aggiornatela dal punto di vista tecnico, rifatele il look e aumentate il già ricco equipaggiamento: ecco a voi la nuova Bmw R 1250 RT. Solo il motore, il pluricelebrato boxer ShiftCam è rimasto lo stesso… ma migliorare quello non sarà affatto facile!

Il risultato è una moto pensata e realizzata per macinare chilometri offrendo un’esperienza di guida appagante in tutte le situazioni.

Mettere le mani su una moto che da quarant’anni viene identificata con “la” moto da turismo non è certo facile, ma in BMW hanno saputo mantenere le tante cose buone e limare dove necessario per aggiornare dal punto di vista tecnico ed estetico la RT avendo sempre in mente un obiettivo preciso: i lunghi viaggi in sella.

Vediamo nel dettaglio cosa offre la nuova R 1250 RT partendo dal suo cuore pulsante: l’iconico motore boxer a 2 cilindri garantisce comodità e potenza grazie ai suoi 1.254 cc in grado di arrivare a 100 kW (136 CV) erogati dolcemente grazie alla tecnologia BMW ShiftCam (fasatura e alzata variabili delle valvole di aspirazione) anche in versione Euro5.

Nuova è invece la nuova mappa “Eco” di serie, che garantisce consumi ed emissioni ancora più bassi, mentre il DTC (Dynamic Traction Control) garantisce sicurezza e la giusta trazione in ogni condizione. Sulla nuova RT è di serie anche il BMW Motorrad Full Integral ABS Pro, un sistema che unisce la frenata combinata (leva al manubrio e pedale agiscono su entrambi i freni) alla ottimizzazione della frenata a seconda di angolo di piega e distribuzione della forza frenante fra gli assi. Considerando che parliamo di una moto destinata a viaggiare con carichi importanti (e che anche una semplice scivolata può compromettere un intero viaggio) è una bella sicurezza in più.

Sempre in ambito tecnologico, ma offerto come optional, rientra il Riding Modes Pro, che comprende il controllo della coppia di trascinamento, ossia che si possa essere messi in difficoltà da una eccessiva decelerazione della ruota posteriore in fase di rilascio o scalata.

In tema di sicurezza passiva la RT vanta un nuovo proiettore full led, ora dotato dell’opzione “Adaptive Turning Light“: il fascio luminoso del proiettore full LED standard si gira verso la curva in base alla inclinazione della motocicletta, illuminando perfettamente la curva che stiamo per affrontare. Se avete provato ad affrontare qualche strada di montagna di notte sapete quanto può essere utile…

Sempre nella dotazione “standard” è compreso il Dynamic Cruise Control (DCC) standard, in grado di mantenere la velocità selezionata anche in discesa, se necessario intervenendo sul sistema frenante. Come optional si può invece avere il cruise control adattivo, in grado di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede.

La nuova RT 1250 RT non poteva fare a meno di un’adeguata strumentazione, ovviamente dotata di navigatore e connessione al cellulare. La RT ha oggi uno spettacolare schermo TFT da ben 10,25″ dove troviamo tutte le informazioni necessarie per il nostro viaggio, tra cui le mappe per pianificare l’itinerario. Il telefono intanto può essere custodito (e connesso) in un vano sicuro dotato di ricarica Usb e induttiva e perfino dotato di ventola, per evitare surriscaldamenti.

Per completare il quadro delle novità tecnologiche finiamo con l’Audio System 2.0, per offrire un’esperienza sonora ancora più intensa rispetto al suo predecessore.

Come anticipato la nuova RT 1250 si presenta rinnovata anche “nell’abito”, ma non parliamo solo di aspetti estetici: la nuova carenatura anteriore non solo “appare” più slanciata, ma garantisce una migliore aerodinamica e un minor ingombro alla visuale del pilota.

Insomma, la “prima classe” di Bmw motorrad si migliora ulteriormente, per garantire la stessa capacità di macinare chilometri con un ulteriore passo avanti in sicurezza, godibilità e confort.