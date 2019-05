Nuova Ducati Panigale 959 2020: tutto quello che sappiamo sul nuovo modello

La nuova Ducati Panigale 959. La "sorellina" della Panigale V4 è stata avvistata e fotografata durante un test nei dintorni del quartier generale del brand, a Borgo Panigale

Appassionati e possessori del marchio Ducati, aprite bene occhi e orecchie: arrivano dalla rete le prime immagini della nuova Ducati Panigale 959. La “sorellina” della Panigale V4 non è ancor astata presentata (se ne riparlerà nei prossimi saloni invernali) ma intanto la testa MCN ha “pizzicato” questo nuovo modello.

Ducati Panigale 959: come sarà

La nuova Ducati Panigale 959 è stata avvistata e fotografata nei dintorni del quartier generale del brand, a Borgo Panigale. Basta uno sguardo veloce, per quanto la carena sia in parte coperta, per farsi un’idea della moto che vedremo – speriamo presto – sulle strade. Il motore sarà ancora una volta un bicilindrico (impossibile per ora stabilire la cilindrata esatta e la potenza), mentre dovrebbe essere rivisto parte del sistema di scarico che sarà dotato di collettori più grandi per rientrare nelle normative anti inquinamento Euro5. Il forcellone sarà tutto nuovo e secondo indiscrezioni molto simile al monobraccio montato sulla vecchia 1299. La Panigale 959 non perderà la sua anima sportiva, ma sarà anche una moto all’insegna della sicurezza. Come annunciato dalla casa tempo fa, infatti, questa versione adotterà la piattaforma inerziale con ABS di tipo cornering, un traction control migliorato e un sistema anti-impennata. Non è da escludere anche l’adozione della strumentazione TFT già utilizzata su Multistrada 950 e Ducati Diavel 1260.