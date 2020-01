Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2020: ufficializzato il listino prezzi

La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2020 è in vendita al prezzo di 22.990 euro per la standard e 26.990 euro per la versione SP

La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione di EICMA nella quale è stata tra le moto più ammirate. La nuova Fireblade è una superbike BornToRace con dettagli sportivi e prezzi in linea con le prestazioni.

Honda CBR1000RR-R Fireblade e SP: le caratteristiche

Dopo essere stata tra le moto più ammirate di EICMA 2019, la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade è pronta ad arrivare sul mercato. Siamo davanti a una superbike, progettata e disegnata in collaborazione con HRC, nata per gareggiare e per vincere, con un propulsore capace di erogare una potenza di 217,5 CV a 14.500 g/m. Gli ingegneri hanno improntato alle massime prestazioni in circuito il 100% delle scelte tecniche per motore, ciclistica, sospensioni ed aerodinamica.

La CBR1000RR-R Fireblade SP 2020 è una moto completamente nuova, progettata per la pista senza compromessi, dove offre prestazioni e controllo assoluti. Il motore a quattro cilindri in linea sfrutta l’efficienza di combustione e le tecnologie a basso attrito della RC213V-S, con cui condivide anche le misure di alesaggio e corsa; è inoltre dotato di bielle in titanio e pistoni in alluminio forgiato. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è pronto-gara e il ‘Launch Control’ per le partenze da fermo si aggiunge ai parametri regolabili di potenza (P, power), freno motore (EB, engine brake) e anti impennata (W, wheelie). Il ‘quickshifter’ in inserimento e scalata è di serie.

Il nuovo telaio in alluminio con struttura a diamante è associato a un forcellone più lungo, strutturalmente uguale a quello della RC213V-S, supportato da una piattaforma inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) a 6 assi, ammortizzatore di sterzo elettronico HESD (Honda Electronic Steering Damper) a 3 livelli, e sospensioni elettroniche Öhlins Smart Electronic Control (S-EC) con interfaccia utente. L’impianto frenante vanta pinze Brembo Stylema su dischi di 330 mm e ABS a 2 modalità.

La carenatura e la posizione di guida sono focalizzate senza compromessi sul rendimento aerodinamico, con alette di derivazione MotoGP integrate sui fianchi per generare deportanza. La strumentazione è un completissimo display TFT a colori da 5” e la Honda Smart Key ne rende pratico l’uso, anche in circuito. La versione SP differisce dalla standard per la presenza delle sospensioni elettroniche Ohlins al posto delle Showa, delle pinze freno Brembo Stylema con pompa della stessa marca al posto dell’impianto Nissin e del quickshifter di serie. Entrambe sono biposto ed Euro5.

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2020: quanto costa

La nuova Fireblade sarà disponibile presso la rete dei concessionari ufficiali Honda a partire da fine febbraio ad un prezzo di 22.290 euro per il modello base e 26.990 euro per la versione SP.