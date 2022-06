Nuova Honda Hornet: la naked leggendaria tornerà in una veste inedita

La Casa dell'Ala Dorata ha svelato i primi bozzetti teaser della nuova Hornet, ad opera del reparto R&D Honda di Roma

Dopo l’annuncio ufficiale del suo ritorno sul mercato motociclistico avvenuto in occasione di Eicma 2021, ora il marchio Honda ha pubblicato i primi bozzetti teaser della Nuova Hornet, naked leggendaria che presto tornerà a solcare le strade di tutto il mondo in una veste – a quanto si vede dalle foto presenti in gallery – decisamente inedita.

Realizzati dal reparto R&D Honda di Roma, già responsabile del design di altri modelli di successo come CRF1100L Africa Twin, CB650R e X-ADV, questi teaser sono firmati da Giovanni Dovis il quale ha sottolineato che “la filosofia di design di Honda mira a creare qualcosa di puro e funzionale nel modo più semplice possibile, filosofia che si riflette nella creazione di modelli emozionanti e dalla bellezza “genuina”. Gli sketches mostrano come il design della Hornet Concept sia fondato sui valori di agilità, dinamismo e leggerezza, grazie alle proporzioni compatte ed eleganti, al codone appuntito e alle linee affilate. Il risultato è una moto dal look teso e aggressivo che ne sottolinea l’attitudine sportiva, da sempre nel DNA di tutte le generazioni Hornet”.

Qualche anticipazione sulla scheda tecnica? Per il momento in Honda le bocche sono cucite: alcune voci di corridoio affermano che il suo motore sarà un bicilindrico (in sostituzione del precedente quattro cilindri), ma in ogni caso sapremo qualcosa di più a riguardo solamente a tempo debito…