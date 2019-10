Nuova Kawasaki Ninja 650 MY 2020: tanta tecnologia a servizio del pilota

La Kawasaki Ninja 650 MY 2020 ha un look da supersportiva e un motore elastico e sfruttabile anche da chi si avvicina per la prima volta alle due ruote. Gli pneumatici sono Dunlop Sportmax Roadsport 2, la fanaleria full led e la nuova strumentazione TFT è a colori con schermo da 4,3” con connessione Bluetooth

Amanti della “verdona”: aprite occhi e orecchie: è in arrivo la nuova Kawasaki Ninja 650. Una delle moto più apprezzate del mercato si rinnova in tanti aspetti ma mantiene tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca della prima moto sportiva con doti uniche di versatilità e leggerezza.

Kawasaki Ninja 650 MY 2020: come sarà

L’elasticità del suo motore e la maneggevolezza nel traffico sono solo due dei punti di forza della Kawasaki Ninja 650 MY 2020. La bicilindrica con un look da supersportiva ispira confidenza in città ma riesce a dare il meglio di sè appena si incontrano strade ricche di curve sia che si guidi da soli sia in coppia (con una sella passegero ora più confortevole). Nel 2020 la Ninja fa un bel salto in avanti con un frontale ridisegnato, nuovi pneumatici Dunlop Sportmax Roadsport 2, fanaleria full led e una nuova strumentazione TFT a colori con schermo da 4,3” con connessione Bluetooth. La nuova generazione di motociclisti apprezzerà la possibilità di connettersi alla propria moto è ormai fondamentale. L’associazione tramite Bluetooth è intuitiva e, con l’app Rideology di Kawasaki, sarà possibile accedere a funzioni come le informazioni sul percorso, la segnalazione dei tagliandi di manutenzione e le notifiche come telefonate, email e messaggi.

Il nuovo display potrà essere commutato tra display “positivo” e “negativo” ed un sensore gestirà in maniera autonoma il livello di luminosità dello schermo. Una delle tre opzioni di colore per il 2020 sarà un forte richiamo alla moto fresca vincitrice del quinto titolo mondiale WSBK consecutivo, la Ninja ZX-10RR del Kawasaki Racing Team. Le altre due colorazioni saranno il nuovo Pearl Flat Stardust White / Metallic Flat Spark Black ed il classico Metallic Spark Black.

Kawasaki Ninja 650 MY 2020: prezzo e tempi di consegna

La competizione, nella fascia delle medie sportive entry level, è agguerrita e la nuova Ninja 650 sarà certamente in grado di guadagnarsi un posto sul podio grazie agli aggiornamenti ricevuti su questo model year 2020. La moto sarà disponibile presso i concessionari ufficiali Kawasaki a partire da gennaio 2020 a partire da 8.090 euro franco concessionario.