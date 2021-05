Nuova Suzuki GSX-S1000 2021: caratteristiche e prezzi

Suzuki GSX-S1000 arriva sul mercato con una linea tutta nuova e il quattro cilindri, con un‘erogazione più corposa e regolare, è omologato Euro 5. Ricco il pacchetto tecnologico a disposizione del pilota per gestire al meglio questa maxi naked. Interessante il prezzo di lancio: 13.190 euro

A sei anni dal lancio della prima generazione, Suzuki dà un deciso colpo di matita e svela una GSX-S1000 tutta nuova con tratti e soluzioni che puntano a metterla al centro del segmento delle street-fighter. La moto vanta un propulsore docile, ma generoso, soluzione tecniche all’avanguardia e un prezzo davvero interessante. Scopriamola insieme.

Suzuki GSX-S1000: la caratteristiche

Suzuki non ha mai avuto paura di rivedere in maniera drastica i propri progetti e così la maxi naked GSX-S1000, rispetto a quella che video la luce nel 2015, è stata decisamente ripensata. Già a un primo colpo d’occhio si nota tutta la personalità di questa moto caratterizzata da una linea muscolare e moderna. Il faro a LED è già un tratto riconoscibile e diventa l’emblema della modernità delle tante tecnologie adottate ad Hamamatsu. Le forme tese e slanciate del frontale trovano continuità nei tratti scultorei dei convogliatori e del nuovo serbatoio da 19 litri, che migliora l’autonomia in viaggio pur restando molto snello. Il codino compatto e gli indicatori di direzione a LED completano la sagoma in cui la muscolosa parte centrale appare visivamente proiettata in avanti nella massima espressione del dinamismo. La Suzuki GSX-S1000 eredita il motore della stirpe GSX-R e alcune soluzioni sviluppate per le competizioni della MotoGP con l’adattamento all’utilizzo stradale. Il quattro cilindri è omologato Euro 5 e guadagna un‘erogazione più corposa e regolare, con una coppia più generosa ai bassi e ai medi regimi e una maggior propensione all’allungo. Per rispettare i severi standard sulle emissioni e aumentare nello stesso tempo le prestazioni i tecnici hanno modificato il profilo degli alberi a camme, l’impianto di scarico e la scatola del filtro dell’aria.

Questo esemplare è dotato del Suzuki Intelligent Ride System (SIRS), che integra numerosi sistemi elettronici avanzati che permettono al pilota di sviluppare una confidenza immediata con la moto e di sfruttare il suo enorme potenziale con un ridotto impegno fisico e mentale. Il comando dell’acceleratore elettronico ride-by-wire assicura una sensibilità eccezionale e s’interfaccia con il Suzuki Drive Mode Selector (SDMS). Questo sistema consente di scegliere in ogni momento tra tre modalità con caratteristiche di erogazione diverse e di adeguare così la risposta del motore alla situazione da affrontare o allo stile di guida. Cinque sono invece i settaggi previsti per il nuovo Suzuki Traction Control System (STCS), che danno modo al pilota di rendere più rapido e proattivo l’intervento del sistema che limita lo slittamento della ruota posteriore. Il controllo della trazione è eventualmente disattivabile, proprio come il nuovo sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System, grazie al quale si può passare al rapporto superiore o a quello inferiore senza bisogno di usare la frizione. La GSX-S1000 monta di serie anche i sistemi Suzuki Easy Start e Low RPM Assist, che rendono più agevoli avviamenti e partenze.

Il manubrio si allarga di 23 mm, ha le estremità leggermente rialzate rispetto al passato e si avvicina al piano della sella per 20 mm, a sua volta ridisegnata per offrire un maggior supporto nella zona posteriore. Il risultato di questo attento studio ergonomico è una postura eretta, che migliora il senso di padronanza e il comfort, complice un braccio di leva più favorevole nelle manovre da fermo e a velocità ridotta. Il telaio mantiene la tipica struttura a doppia trave d’alluminio, che collega in modo diretto il cannotto di sterzo al perno del forcellone, derivato da quello della GSX-R1000. Questa conformazione abbina leggerezza e rigidezza per offrire un’eccellente manovrabilità e una solida tenuta di strada a qualsiasi andatura. Le sospensioni sono completamente regolabili nel precarico molla e nell’idraulica e hanno una taratura inedita, messa a punto in base alle caratteristiche dei nuovi pneumatici radiali Dunlop Sportmax Roadsport 2 sviluppati ad hoc per la GSX-S1000.

Suzuki GSX-S1000: colori e prezzo

Sono tre le livree disponibili per la Suzuki GSX-S1000: il colore di lancio è il Blu, ma è possibile scegliere anche tra l’inedito Grigio Mat e il Nero. Tutti gli esemplari per l’Italia sono equipaggiati di cover monoposto in tinta e possono essere personalizzati grazie a un ricco catalogo di accessori originali. La nuova GSX-S1000 sarà proposta ad un prezzo di listino di 13.190 euro.