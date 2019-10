Nuova Yamaha MT-125: l’Hyper Naked entry level

La nuova Yamaha MT-125 è una vera e propria Hyper Naked entry level. Monta una gomma posteriore da 140, forcella di tipo a steli rovesciati da 41 mm, nuova strumentazione LCD in negativo. Il look richiama lo stile stile dinamico e adrenalinico dell'intera gamma

Fin dal momento del lancio, avvenuto nel 2013, la serie MT di Yamaha ha superato un obiettivo dopo l’altro, diventando una delle gamme con più successo mai prodotte dalla Casa dei tre diapason, con circa 250.000 unità vendute in Europa. L’attuale segmento Hyper Naked comprende modelli da 125 cc fino a 1000 cc e offre a ogni pilota l’opportunità di crescere in esperienza e prestazioni. Nonostante la cilindrata ridotta, la Yamaha MT-125 conferma di essere una buona porta d’ingresso al “Dark Side of Japan”.

Nuova Yamaha MT-125: piccola ma raffinata

Equipaggiata con un nuovo motore hi-tech che offre prestazioni ancora più entusiasmanti, ridisegnata con linee più estreme, la nuova Yamaha MT-125 è un buon test per i più giovani che si approcciano alle due ruote. La moto si caratterizza per un bel telaio sportivo, leggerezzaa e personalità. La nuova MT-125 è spinta da un nuovo motore che beneficia di alcune tra le tecnologie più innovative adottate nella categoria 125 cc. Una di queste è il sistema Variable Valve Actuation (VVA) che assicura prestazioni straordinarie al limite del contagiri, ma è anche in grado di erogare una coppia corposa anche ai bassi regimi. VVA è un sistema intelligente che incorpora due camme di aspirazione, ognuna con il suo bilanciere. La camma inferiore lavora fino a 7.400 giri/min, e ha una fasatura e un profilo studiati per offrire una coppia lineare con un’ampia banda di erogazione, per aumentare le prestazioni ai regimi medio-bassi.

Sopra i 7.400 giri/min un solenoide fa passare il motore dalla camma inferiore a quella superiore, con un profilo più alto e una diversa fasatura. Si ottengono così prestazioni superiori a regimi di giri elevati, da 7.400 giri/min fino alla potenza massima a 10.000 giri/min, ben 1.000 giri/min più in alto rispetto al modello precedente. Il nuovo motore VVA ha gli ingranaggi della trasmissione rivisti, per accelerazioni mozzafiato. Grazie ai numerosi componenti hi-tech è più fluido e consuma meno. La nuova frizione antisaltellamento, che consente scalate rapide e progressive, rappresenta una miglioria notevole per il 2020 e offre una serie di importanti vantaggi al pilota. La sensazione di leggerezza alla leva della frizione riduce l’intensità dello sforzo fisico del pilota, per una guida molto più confortevole nei frequenti stop and go del traffico cittadino.

Nuova Yamaha MT-125: design moderno e aggressivo

La gamma MT è caratterizzata dallo stile dinamico e adrenalinico da vera Hyper Naked Il design delle MT è in continua evoluzione e la completa rivisitazione del 2020 regala a MT-125 un look molto più leggero ed aggressivo, che racconta alla perfezione il suo carattere adrenalinico e scattante. Con le due luci di posizione accigliate, la nuova MT-125 proietta uno sguardo minaccioso da predatrice, che conferma il suo ruolo dominante nelle naked da 125 cc. Sotto le due luci di posizione c’è un monolitico faro a LED che proietta un fascio luminoso potente, regalando a MT-125 un look arrogante e ribelle che mette in evidenza il puro DNA MT che scorre nelle sue vene. Il serbatoio ridisegnato e la nuova sella monoblocco permettono al pilota di muoversi liberamente spostando il peso del corpo in frenata e in curva, per una sensazione di controllo totale. La nuova MT-125 è equipaggiata con una nuova strumentazione LCD in negativo che comprende il tachimetro centrale digitale, il contagiri a barre, il contachilometri per la riserva e l’orologio, dati istantanei sul consumo medio di carburante, velocità media e una schermata di benvenuto.

L’Hyper Naked entry level monta una gomma posteriore più larga da 140, che non solo assicura una trazione eccellente in curva, accelerazione e frenata, ma rafforza anche il look “di famiglia” MT e accentua la sensazione di trovarsi di fronte a una moto di cilindrata superiore. Sotto ogni aspetto, è una moto di cui essere orgoglioso. La forcella è di tipo a steli rovesciati da 41 mm è reattiva e offre un’escursione di 130 mm, per una guida precisa e una tenuta di strada che ispira fiducia. Il monoammortizzatore posteriore è progettato per regalare un comfort di guida elevato.

Nuova Yamaha MT-125: prezzo e disponibilità

La Nnuova Yamaha MT-12 sarà disponibile da dicembre presso i concessionari Yamaha al prezzo di listino di 4.790 euro, franco concessionario, nelle varianti di colore Ice Fluo, Icon Blue e Midnight Black.