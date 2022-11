Nuove Triumph Street Triple 765: l’esperienza in pista portata su strada

I nuovi modelli della gamma Street Triple saranno disponibili a partire dalla primavera del 2023 con prezzi che variano da 10.295 a 15.395 euro

Profondamente rinnovata in vista del 2023, la nuova famiglia Street Triple 765 è la più performante di sempre in casa Triumph e punta decisamente ad offrire la migliore esperienza di guida possibile in sella a una roadster sportiva di media cilindrata. La moto sarò disponibile in tre versioni: Triple 765 R, RS e Moto2 Edition, ancora più vicina ad una vera race bike grazie a soluzioni tecniche esclusive.

Nuove Triumph Street Triple 765: le caratteristiche

I numerosi aggiornamenti previsti per il rinomato propulsore a 3 cilindri, direttamente derivati dall’esperienza nel Mondiale Moto2, generano un sostanziale salto in avanti nelle prestazioni della Street Triple R, e regalano valori di potenza massima leader di categoria alle raffinate versioni RS e Moto2 Edition, mentre l’erogazione della coppia e la risposta al comando del gas migliorano in maniera sensibile per tutti i modelli della gamma. Il design diviene ancora più compatto ed aggressivo, coadiuvato da una ergonomia in sella rivisitata per rendere la guida sportiva ancora più appagante ed agile. Come da tradizione Street Triple, il livello delle finiture e della componentistica si conferma di classe superiore.

Il propulsore a tre cilindri da 765cc eroga una potenza di 120 CV sulla Street Triple R e 130 CV sui modelli RS & Moto2 Edition. Il cambio è stato modificato, e ora prevede una rapportura più corta che consente di migliorare le prestazioni in accelerazione. Insieme a una diversa rapportatura finale, rende la Street Triple ancora più brillante e pronta nel prendere giri e velocità: il nuovo riferimento della categoria mid-size roadster.

La Triple 765 R, oltre a una maggiore potenza, hansuperiori valori di coppia e un generale incremento delle prestazioni grazie a numerosi interventi derivati direttamente dal programma di sviluppo Moto2TM, oltre a una posizione in sella più votata al controllo nella guida tra le curve, ad uno stile rinnovato e ad un pacchetto elettronico più completo ed avanzato: ancora più competitiva e curata, la nuova Street Triple R è una eccezionale streetfighter di media cilindrata, dal prezzo accattivante. Profondamente aggiornata sotto tutti gli aspetti in vista del 2023, la raffinata Street Triple 765 RS prevede il performante impianto frenante Brembo Stylema, geometrie e quote ciclistiche modificate per incrementare ulteriormente l’agilità, e crea un nuovo punto di riferimento nella categoria grazie alla potenza massima salita a ben 130 CV, beneficiando di diverse migliorie riprese dal programma di sviluppo dei motori utilizzati nelle competizioni Moto2.

Prodotta in soli 765 esemplari in ognuna delle 2 livree previste per il 2023, la Street Triple 765 Moto2 Edition rappresenta l’apice della famiglia e di fatto si posiziona come la più esclusiva Street Triple di sempre. Oltre ad incorporare tutte le numerose migliorie previste per la versione RS, prevede una posizione in sella particolarmente sportiva grazie a semi-manubri “clip-on” e a nuove e performanti forcelle Öhlins completamente regolabili in modo particolarmente preciso tanto per l’utilizzo su strada quanto per la pista. Numerose componenti in carbonio, il branding ufficiale Moto2, un logo Moto2 nella schermata di avvio del dashboard e l’indicazione del numero di serie incisa sulla piastra di sterzo completano il pacchetto da collezione.

Le nuove Street Triple R ed RS beneficiano del maggiore controllo dell’asse anteriore garantito dal nuovo manubrio, più largo di 12mm, mentre la versione Moto2 Edition trae ispirazione dal mondo della competizioni e monta nuovi semi-manubri “clip-on”, posizionati 80mm più in basso e 50mm più in avanti rispetto a R ed RS. Combinati con nuove forcelle Öhlins top di gamma, completamente regolabili, generano una guida particolarmente focalizzata e orientata alla massima performance. La nuova Street Triple R monta componentistica di alto livello, con le performanti pinze Brembo M4.32 a 4 pistoncini, monoblocco e ad attacco radiale (asse anteriore) coadiuvate da una pinza Brembo a singolo pistoncino (asse posteriore).

Per i modelli Street Triple RS e Moto2 Edition si è scelto di salire ulteriormente di livello tramite soluzioni “track-ready” ad alte prestazioni: di serie l’impianto “top-spec” Brembo Stylema a 4 pistoncini, monoblocco e ad attacco radiale con doppio disco flottante da 310mm completato da leva al manubrio Brembo MCS completamente regolabile per un controllo della frenata ancora più accurato, mentre al posteriore lavora una pinza Brembo a singolo pistoncino. Ogni Street Triple monta componenti prodotti da Showa e Ohlins. La scelta per il primo equipaggiamento è caduta sui performanti Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 nel caso dei modelli Street Triple RS e Moto2™ Edition: prodotti dal grip elevato e dalla resa sportiva impeccabile tanto su strada quanto in pista.

Nuove Triumph Street Triple 765: colori e prezzi

La Street Triple R è disponibile in due colorazioni: Silver Ice con grafiche Storm Grey e Yellow o Crystal White con grafiche Storm Grey e Lithium Flame. Per la Street Triple RS, è possibile scegliere tra colorazioni audaci e sportive: Silver Ice con grafiche Baja Orange e Storm Grey, Carnival Red con grafiche Carbon Black e Aluminium Silver o Cosmic Yellow con grafiche Carbon Black e Aluminium Silver. Infine, la Moto2 Edition è disponibile in due accattivanti livree derivate al mondo racing: Triumph Racing Yellow con telaietto posteriore Aluminium Silver o Crystal White con telaietto posteriore Triumph Racing Yellow. Con il marchio Moto ufficiale su serbatoio, ruota, codone e silenziatore, queste limited edition offrono un’estetica unica e un’esperienza di guida Street Triple completamente nuova. I nuovi modelli della gamma Street Triple saranno disponibili a partire dalla primavera del 2023 con prezzi che variano da 10.295 a 15.395 euro.