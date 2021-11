Nuovo Honda Forza 125 MY 2022, caratteristiche tecniche

Honda Forza 125 è stato rivisto salpiamo del look e dell'aerodinamica. Invariato il telaio, mentre il motore monoalbero (SOHC) a 4 valvole raffreddato a liquido è ora dotato del controllo di trazione HSTC. Due le colorazioni per il mercato europeo

EICMA tempo di grandi novità. Ad aprire le danze è stat Honda che alla Kermesse milanese delle due ruote ha portato il nuovo Forza 125 che, nel 2022, arriverà sul mercato italiano con nuove colorazioni e tanti aggiornamenti.

Honda Forza 125 MY 2022: le caratteristiche

Honda Forza 125 è lo scooter che cerca di coniugare un’anima sportiva e caratteristiche GT per soddisfare anche i clienti. Gli aggiornamenti della versione 2022 riguardano sia il piano estetico sia quello aerodinamico. Il design affilato del nuovo Forza 125 trasmette un senso di armoniosa modernità, creando l’effetto di una sportività energica e l’appeal tipico dei prodotti premium. La sportività trova espressione nel nuovo spoiler sottostante il faro anteriore, nelle rinnovate carenature laterali dal caratteristico design a “Z” e nella linea di demarcazione netta dei fianchi del codone, creando così un’estetica decisa e protesa in avanti. Elementi come fianchi anteriori della carenatura, gli specchietti retrovisori, i pannelli laterali del codone e il carter della trasmissione sono stati rivisti per migliorare il look e la funzionalità. Il parabrezza, regolabile elettricamente, è stato ridefinito nella forma e ora ha un’escursione extra di 40 mm per una protezione dal vento ottimale.

In più, una presa di ricarica USB nel vano portaoggetti anteriore sostituisce la precedente presa 12V. Il telaio non subisce variazioni, mentre il motore monoalbero (SOHC) a 4 valvole raffreddato a liquido è ora dotato del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), per scongiurare le perdite di aderenza del pneumatico posteriore. Il nuovo Forza 125 è omologato Euro5. La potenza massima del propulsore è di 15 CV a 8.750 giri/min e la coppia massima di 12,2 Nm a 6.500 giri/min. Il consumo medio dichiarato è di 42,7 km/l offre un’autonomia anche di 500 km

La larghezza del manubrio rimane a 750 mm, così come l’altezza degli specchietti retrovisori che resta a 1.125 mm, misure studiate per destreggiarsi agilmente nel traffico congestionato. Anche l’altezza della sella rimane invariata, 780 mm, per consentire a chiunque di toccare facilmente con i piedi a terra, mentre il passeggero gode di un’ampia porzione di sella. L’impianto luci è interamente a LED. Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali, con la possibilità di suddividere l’area di carico per riporre, ad esempio, un casco e/o il completo antipioggia oppure una borsa anche di dimensioni abbondanti. Il vano portaoggetti anteriore è munito di serratura e risulta comodo per riporre lo smartphone o una bottiglietta d’acqua. Esso ospita anche una presa di ricarica USB che sostituisce la precedente da 12V.

Oltre a permettere di attivare il commutatore di contatto e l’apertura/chiusura dei vani , la Smart-Key del Forza 125 gestisce anche lo Smart-Top Box da 45 litri opzionale. Quando la Smart-Key si trova nella tasca del conducente, è possibile aprire il bauletto agendo solo su un comodo tasto, per poi bloccarsi automaticamente quando il conducente accende il motore o, viceversa, si allontana dal veicolo. Per preservare il volume interno del bauletto, il meccanismo di blocco e chiusura è situato nella parte posteriore dello scooter. Due le colorazioni disponibili: Mat Blacky Gray Metallic e Pearl Falcon Gray.