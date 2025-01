Motor Bike Expo 2025, la più grande di sempre: l’appuntamento dedicato ai motociclisti si è chiuso oggi a Veronafiere, con più di 15 modelli in anteprima mondiale, più di 700 espositori e oltre 170.000 visitatori. Un’edizione che segna qualcosa di nuovo nel panorama fieristico e motociclistico.

Oltre 170.000 visitatori a Motor Bike Expo 2025

Francesco Agnoletto e Paola Somma, fondatori e organizzatori della rassegna, sottolineano l’ennesimo salto di qualità e l’evoluzione della rassegna: “A Verona gli orientamenti dei motociclisti si integrano con le strategie delle aziende – ricorda Paola Somma – perché a MBE ci sono i grandi numeri e tutti i mondi della moto. Un test fondamentale per il mercato, come conferma il risultato straordinario di quest’anno”. Per Francesco Agnoletto i dati sono chiari: “700 aziende su 120.000 mq, 20% di spazio in più, 33 grandi marchi, 20 Paesi, oltre 3.000 moto, un grande padiglione in più, un restyling completo e una crescita delle presenze professionali. E, nonostante il meteo, superato il picco dei 170.000 visitatori. Questa è l’edizione di MBE più grande di sempre, nei numeri e nella qualità”. Tra i momenti più significativi della manifestazione: la visita di Max Biaggi e la grande festa Aprilia per la vittoria della Africa Eco Race di Jacopo Cerutti; 60 modelli custom tra i più belli del mondo, la scuola guida riservata alle donne Girl Full Power targata Yamaha, il grande interesse per i talk turismo d’avventura con motoviaggiatori e i viaggi organizzati per i motociclisti… Le esibizioni esterne hanno emozionato e coinvolto ogni genere di pubblico, proprio come i numerosi contest. Spicca la novità del Concorso d’eleganza, organizzato dal Vespa Club d’Italia. Un’edizione che ha richiamato l’attenzione di autorità e istituzioni: sono intervenuti, tra gli altri, i ministri Daniela Santanchè per il turismo e Alessandra Locatelli per le disabilità, e il Presidente dell’Agenzia ICE, Matteo Zoppas. Alla cerimonia inaugurale Daniela Santanchè ha detto che “Motor Bike Expo è una Fiera Rock dove si respira energia e passione”; per Matteo Zoppas, è una mostra “che sta crescendo ogni anno di più, e che si sta ritagliando un ruolo di primo piano per il segmento b2c”.

Per il presidente di Veronafiere Federico Bricolo “Motor Bike Expo 2025 è il risultato di un grande lavoro di squadra, portato avanti con entusiasmo dagli organizzatori, Francesco Agnoletto e Paola Somma, insieme al team di Veronafiere. Questo successo conferma la rassegna come un punto di riferimento internazionale per il mondo del motociclismo, capace di intercettare le tendenze del mercato, favorire il business e il networking tra gli espositori, e offrire un’esperienza unica e imperdibile per appassionati e professionisti“. Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere: “Motor Bike Expo si conferma l’evento di riferimento internazionale per gli appassionati delle due ruote. L’edizione 2025 è all insegna dei record per numeri, estensione e un calendario di oltre 100 eventi, tra show e anteprime mondiali. La rassegna ha saputo unire le differenti anime del mondo motociclistico accomunate da quella passione che caratterizza le nostre rassegne b2c. Il successo di Motor Bike testimonia come l’interesse per la moto attraversi generazioni, superi le barriere di genere e unisca persone di ogni età e provenienza, accomunate da un linguaggio universale. Al tempo stesso, la manifestazione è ambasciatrice della sicurezza su strada, promuovendo una cultura del rispetto e della responsabilità attraverso iniziative formative e momenti di sensibilizzazione“.