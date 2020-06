Over 2000 Riders: il primo appuntamento per il 2020 si chiama 2-Coast

2-Coast prevede un percorso di circa 1.000 km che attraverserà alcune delle più belle regioni centrali quali Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna solcando il 50% di sterrate e piste in sottobosco. Il viaggio è adatto a moto pluricilindriche e dedicato a motociclisti con esperienza di guida su strade sterrate. Due gli slot disponibili: 18–21 giugno e 9-12 luglio 2020

Dopo un lungo periodo di stop causa Covid-19 il mondo delle due ruote riparte e così il calendario inizia a riempirsi con i primi appuntamenti. Per quanto riguarda Over 2000 Riders l’estate 2020 riparte da uno splendido viaggio nel centro Italia, denominato 2-Coast (Tirreno-Adriatico). Scopriamo meglio questo appuntare,nto.

Over 2000 Riders riparte con 2-Coast

2-Coast prevede un percorso di circa 1.000 km che attraverserà alcune delle più belle regioni centrali quali Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna solcando il 50% di sterrate e piste in sottobosco. La carovana attraverserà splendide città e magnifici borghi medievali, creando l’occasione per immergersi nella natura e nell’arte in moto, guidando su percorsi scorrevoli ma anche abbastanza impegnativi senza dimenticare la possibilità di scoprire e assaporare le tradizioni culinarie locali. Il programma si articolerà in cinque giornate. Il primo giorno è dedicato al ritrovo partecipanti in serata in zona Marina di Pisa (Toscana) mentre dal secondo si fa sul serio con una tappa di 235 km (125 km in off-road) che dal punto di vista paesaggistico non mancherà di stupire i partecipanti, con i grandi sterrati del Volterrano a tratti più guidati in Val Di Cecina e nella Maremma Toscana. Il terzo giorno è in programma una tappa di 287 km (160 km in off-road) tra la Valle Dell’Ombrone e il Monte Amiata, per poi godersi appieno degli sterrati e le bellezze della Val d’Orcia.

Il quarto giorno il percorso in programma è di 252 km (150 km in off-road): si parte dalla Val D’Orcia, si prosegue su tratti sterrati scorrevoli con un passaggio a nord del lago Trasimeno per raggiungere la zona di Umbertide. Dopo qualche decina di chilometri, dall’alto del monte Nerone si potrà vedere l’Adriatico che si raggiungerà percorrendo qualche bella sterrata in terra romagnola. L’ultima tappa (250 km) servirà per rientrare da Riccione verso Marina di Pisa. Il costo di partecipazione al viaggio 2-Coast per singolo partecipante parte da 550 euro. Il viaggio è adatto a moto pluricilindriche e dedicato a motociclisti con esperienza di guida su strade sterrate. La quota comprende: colazioni, cene, pernottamenti, guide esperte. Il viaggio 2-Coast si terrà in due date distinte: 18–21 giugno e 9-12 luglio 2020.