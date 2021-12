Parigi accoglie il primo pop-up store dedicato alla Ducati Multistrada V4

"La Galerie by Ducati" rimarrà aperta al pubblico fino alla metà di gennaio del 2022, dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 19:00 e la domenica dalle 11:00 alle 18:00

Parigi è la città prescelta da Ducati per inaugurare il primo pop-up store dedicato esclusivamente alla Multistrada V4. “La Galerie by Ducati“, com’è stato ribattezzato, si trovano in Place de la Madeleine 32, nell’ottavo arrondissement, in una delle zone più prestigiose della capitale francese e promette di offrire al pubblico un’esperienza nuova ed immersiva nel mondo del viaggio e dell’avventura su due ruote.

Ducati Multistrada V4: inaugurato a Parigi un pop-up store tutto per lei

A spiegare cosa c’è dietro l’idea di realizzare un pop-up store dedicato alla Ducati Multistrada V4 è Patrizia Cianetti, Marketing and Communications Director di Ducati Motor Holding: “Il progetto del pop-up store esprime la volontà di Ducati di sperimentare nuove forme di interazione con i suoi appassionati e di creare sempre più occasioni di incontro con il pubblico. “La Galerie by Ducati”, in particolare, valorizza in un contesto di prestigio le caratteristiche e la versatilità della Multistrada V4 nello stile di una galleria d’arte. L’allestimento è pensato non solo per far sognare i Ducatisti, ma per prepararli alla loro prossima avventura“.

“La Galerie by Ducati” rappresenta inoltre un’esaltazione della dimensione del viaggio, dando il giusto spazio alle storie vissute da uomini e donne insieme alla propria moto. A Parigi, per esempio, saranno presenti Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni, che con le diverse generazioni di Multistrada hanno esplorato ogni angolo del globo. Lo spazio espositivo parigino, che è stato inaugurato il 17 dicembre 2021, rimarrà aperto al pubblico fino alla metà di gennaio del 2022 (dal martedì al sabato dalle 11:00 alle 19:00 e la domenica dalle 11:00 alle 18:00). I giornalisti, i brand ambassador e tutti i motociclisti amanti dell’avventura potranno visitarlo e condividere le loro storie di viaggio personali, sognandone di nuove da vivere in sella alla Multistrada V4.