Patente A: arriva l’IVA al 22% su lezioni teoriche e guide

Brutte notizie per chi deve conseguire la patente A: secondo la Corte di Giustizia UE questa (sia che sua A, A1 e A2) risulta essere un “insegnamento specialistico” come le patenti B e C1 e quindi, a differenza di quanto accaduto in passato, ai costi per conseguirla verrà applicata l’IVA al 22%, annullando al precedente esenzione.

Patente A: quanto mi costi

Ormai da tempo il costo della patente A è un argomento di dibattito e la notizia che stiamo per darvi non vi farà piacere, soprattuto se, finalmente, avete deciso di prendere l’abilitazione per guidare la moto che avete sempre sognato. Secondo la Corte di Giustizia UE non è più giusto applicare l’esenzione alla patente A e questo comporta l’applicazione dell’IVA al 22% alle tariffe per lezioni teoriche e guide. Davvero una brutta notizia per un settore, quello delle due ruote, che vive di alti e bassi e che non può gongolarsi per un leggero incremento delle vendite.