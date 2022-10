Peugeot e-Streetzone: la versione del cinquantino debutta al Salone di Parigi

Due nuove versioni a batterie amplieranno presto la gamma del Peugeot Streetzone: saranno svelate al Salone di Parigi dal 17 al 23 ottobre

Peugeot prosegue a vele spiegate sulla strada dell’elettrificazione, non solo a quattro ruote… ma anche nel segmento moto e scooter: proprio in questo senso all’imminente Salone di Parigi del 17-23 ottobre il marchio francese presenterà una novità assoluta 100% elettrica, chiamata e-Streetzone, con l’intenzione di ampliare ulteriormente la gamma del cinquantino destinato ai rider più giovani.

Progettato per l’utilizzo in ambito cittadino, il Peugeot e-Streetzone sarà prodotto in due versioni distinte a una oppure a due batterie (in entrambi i casi estraibili), con la seconda in grado di raggiungere i 112 km di autonomia con la singola ricarica. La prima, invece, rinuncerà a un accumulatore per regalare più spazio nel sottosella, confermando allo stesso tempo una dotazione che comprende il cruscotto con schermo LCD e una ciclistica molto agile che servirà a districarsi nel traffico quotidiano. Una cosa è certa: ne sapremo di più tra una settimana…