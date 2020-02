Piaggio in salsa piccante: ecco l’Aprilia SXR 160

Aprilia SXR 160 si contraddistingue per il suo carattere fortemente sportivo e hi-tech e per questo è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India, ampliando l’offerta e il potenziale numerico della gamma prodotti di fascia alta, già rappresentati da Vespa e Aprilia SR 150

Auto Expo 2020, una delle principali fiere internazionale del settore automotive che si svolge in questi giorni a Delhi, è stata la sede scelta dal Gruppo Piaggio (PIA.MI) per presentare il nuovo scooter Aprilia SXR 160 destinato al mercato indiano.

Aprilia SXR 160: le caratteristiche

Aprilia SXR 160 si contraddistingue per il suo carattere fortemente sportivo e hi-tech e per questo è destinato a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento delle due ruote premium in India, ampliando l’offerta e il potenziale numerico della gamma prodotti di fascia alta, già rappresentati da Vespa e Aprilia SR 150. Lo scooter è caratterizzato da una posizione di guida molto confortevole, sella oversize, pedana piatta, fari a led, display digitale multifunzione, ABS, cerchi in lega da 12 pollici a 5 razze e sarà disponibile in due motorizzazioni, 160 e 125cc con tecnologia 3V Tech FI Engine, entrambi conformi alla nuova normativa sulle emissioni Bharat Stage VI.

Prodotto nello stabilimento di Baramati, sarà commercializzato nel terzo trimestre dell’anno e sarà possibile acquistarlo in pre-booking da agosto. “Negli ultimi anni le preferenze e le necessità dei consumatori indiani sono mutate in modo significativo – ha dichiarato Diego Graffi, CEO di Piaggio India -. In Piaggio abbiamo svolto un grande lavoro di analisi e progettazione per capirne e anticiparne l’evoluzione, e con orgoglio presentiamo il nuovo Aprilia SXR 160, uno scooter destinato a creare un nuovo benchmark di riferimento“. Intanto, Aprilia SXR 160 è stato insignito del riconoscimento come “Miglior veicolo a 2 ruote di Auto Expo 2020”, al “CNB Auto Expo Excellence Awards 2020”, per il carattere sportivo e innovativo, la tecnologia premium e il confort.