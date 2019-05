Piaggio MP3 300 hpe: il tre ruote più famoso al mondo ancora più agile e sportivo

Il nuovo Piaggio MP3 300 hpe dispone dell’ultima evoluzione del monocilindrico Piaggio di 300 cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. La potenza massima sale a 26,2 CV e migliorano i consumi: a 31,2 km/l nel ciclo WMTC

Con oltre 180.000 unità venduti, Piaggio MP3 si è preso il titolo di leader del mercato nel settore degli scooter a tre ruote, ma non paga dei successi ottenuti, l’azienda è pronta a rinnovare uno dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. MP3 diventa Piaggio MP3 300 hpe, una nuova versione più agile e leggera, sportiva e dinamica che però non rinuncia a un livello di comfort superiore e ai contenuti tipici degli scooter GT. Tutto ciò unito al nuovo motore Piaggio 300 hpe, accreditato di valori di potenza e di coppia al vertice della categoria.

Piaggio MP3 300 hpe: com’è fatto

Il nuovo Piaggio MP3 300 hpe dispone dell’ultima evoluzione del monocilindrico Piaggio di 300 cc a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica: frutto del prezioso know-how del centro ricerca e sviluppo del Gruppo Piaggio e denominato 300 hpe (High Performance Engine), l’unità ha beneficiato di numerosi interventi volti ad ottenere maggiori prestazioni e una migliore guidabilità, riducendo al contempo il consumo di carburante e la rumorosità. Rispetto alla precedente versione la potenza massima di 26,2 CV a 7750 giri, che si traduce in un incremento del 24%, mentre la coppia massima, pari a 26 Nm a 6500 giri, è cresciuta del 15%. Valori di assoluto riferimento che sono immediatamente apprezzabili nell’accelerazione da fermo. Tali miglioramenti si accompagnano inoltre a una significativa riduzione dei consumi, con la percorrenza che passa da 30,3 km/l a 31,2 km/l nel ciclo WMTC.

Il motore è controllato da una centralina di ultima generazione Magneti Marelli MIUG4, già predisposta per la futura normativa Euro 5: dotata di una maggiore capacità di calcolo, contribuisce a migliorare l’efficienza generale del propulsore e permette inoltre di avviare il motore in maniera praticamente istantanea, dopo appena due giri dell’albero motore. Piaggio MP3 300 hpe adotta di serie il sistema frenante anti bloccaggio ABS integrato dal controllo di trazione ASR (Acceleration Slip Regulation). L’ASR (che Piaggio ha introdotto per prima anche negli scooter) è facilmente disinseribile e garantisce la sicurezza evitando lo slittamento della ruota posteriore su fondi insidiosi, come l’asfalto bagnato. Il sistema ABS a tre canali, sviluppato in collaborazione con Continental, porta ai massimi livelli possibili la sicurezza attiva evitando il bloccaggio delle ruote in frenata e garantendo sempre il controllo del mezzo. Piaggio MP3 adotta un impianto frenante integralmente a disco sulle tre ruote, con un diametro dei dischi di 258 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore. Una maggiore sicurezza e una sempre migliore capacità di assorbimento delle asperità stradali è offerta dalle grandi ruote anteriori da 13 pollici. La piattaforma multimediale PIAGGIO MIA, di serie su Piaggio MP3 300 hpe Sport, consente di connettere lo smartphone al sistema elettronico di bordo trasformandolo in uno strumento dalle molteplici funzioni, un vero computer in grado di visualizzare simultaneamente informazioni come tachimetro, contagiri, ma anche potenza e coppia del motore istantaneamente erogate, accelerazione longitudinale, grado di inclinazione raggiunto in piega, consumo di carburante istantaneo e medio, velocità media e voltaggio batteria e molto altro ancora.

Piaggio MP3 300 hpe: design dinamico e sportivo

Piaggio MP3 300 hpe si distingue per il design moderno e sportivo che fonde con armonia il grintoso avantreno a un posteriore filante, per restituire una linea slanciata e leggera. Lo scudo anteriore riprende i tratti distintivi della famiglia dei maxiscooter Piaggio MP3: al centro domina il doppio faro dotato di luci diurne a led ad alta efficienza, una soluzione mutuata dalle quattro ruote che modernizza la vista anteriore. La caratteristica “cravatta” divide i fari e funge da elemento di collegamento tra la griglia e il parabrezza fumé integrato, studiato per garantire la migliore protezione. A snellire la vista frontale, resa unica dalla doppia ruota anteriore, contribuiscono i parafanghi dal profilo sportivo e in tinta col colore della carrozzeria (versione Sport), mente i cerchi presentano un disegno a cinque razze sdoppiate: un ulteriore chiaro riferimento al mondo delle berline sportive e di lusso. Al grintoso frontale corrisponde una coda slanciata e filante, che integra con eleganza due comode maniglie per il passeggero e termina col moderno e curato gruppo ottico posteriore, caratterizzato da luci di posizione e stop a led.

Piaggio MP3 300 hpe: comfort e funzionalità

Il nuovo Piaggio MP3 300 hpe è comodo ed estremamente funzionale. La sella, con seduta su due livelli separati, è sagomata in modo da consentire un appoggio a terra facile e sicuro e garantire un adeguato supporto lombare al guidatore, a tutto vantaggio del comfort. La posizione del passeggero risulta assolutamente decontratta e rilassata, anche grazie alla presenza delle pratiche pedane estraibili che ripiegate si integrano perfettamente nella carena. Il pedale del sistema di frenata combinata, sul lato destro della pedana poggiapiedi, è stato riposizionato per una migliore ergonomia di guida globale. Il vano sottosella, generosamente capiente, consente di riporre comodamente due caschi (un jet e un demi-jet). La sella è dotata di una molla che la mantiene in posizione di apertura. Integrato nel controscudo trova posto un pratico e discreto gancio portaborse a scomparsa. Come nei modelli della gamma Piaggio MP3 “maxi” la plancia di comando comprende una moderna strumentazione composta da due classici elementi circolari e da un riquadro digitale multifunzione che accoglie gli indicatori del consumo medio e istantaneo, velocità media e massima, autonomia, tempo di percorrenza, temperatura ambiente con ice alarm. Completano il quadro strumenti l’orologio, l’odometro con due parziali e l’indicatore di tensione batteria. Le 11 spie luminose presenti poco sopra la strumentazione segnalano il funzionamento di abbaglianti, indicatori di direzione, riserva, pressione olio, warning (injection), immobilizer, ABS, ASR e quattro frecce d’emergenza.

Sopra la strumentazione è invece posizionato un pratico vano portaoggetti dotato di cassetto e equipaggiato all’interno con una presa USB, comoda per la ricarica dello smartphone e di ogni altro dispositivo abilitato.

Piaggio MP3 300 hpe: allestimenti e colori

La nuova gamma Piaggio MP3 300 hpe prevede due differenti allestimenti: Piaggio MP3 300 hpe e Piaggio MP3 300 hpe Sport, quest’ultimo contraddistinto da finiture e dettagli ancora più sportivi. MP3 300 hpe è disponibile in due inedite colorazioni: la tinta lucida Nero Cosmo e quella opaca Argento Cometa. Entrambe sono abbinate a cerchi ruota a cinque razze con finitura nero opaco e alla sella con doppio rivestimento. Piaggio MP3 300 hpe Sport si distingue per i numerosi dettagli con finitura nero opaco, come la “cravatta” sullo scudo, i fascioni sul tunnel centrale e le maniglie passeggero. La sportività è sottolineata dalle molle degli ammortizzatori anteriori e posteriori verniciate in rosso, tonalità che compare anche sulle cuciture a contrasto della sella. Di serie sono presenti anche i dischi freno anteriori con profilo a margherita e la pedana con inserti in alluminio. Tre le varianti cromatiche: Bianco Luna, Grigio Materia e Nero Meteora, quest’ultima opaca.