Piaggio One, il nuovo scooter elettrico italiano

Piaggio One è uno scooter elettrico essenziale, leggero e facile da guidare, ma con un interessante pacchetto tecnologico e un bel vano sottosella. Arriverà sul mercato europeo a fine giugno

Tik Tok è la piattaforma social preferita dai giovani e non è un caso che Piaggio l’abbia scelta per presentare One, il nuovo scooter elettrico che si rivolge a un pubblico fresco, dinamico e connesso.

Piaggio One: le caratteristiche

Dopo questa anteprima virtuale, Piaggio One esordirà dal vivo al Salone di Pechino che aprirà i battenti il 28 maggio e nel quale si potranno osservare le più avanzate tendenze per la mobilità urbana e metropolitana. Come richiesto da un e-scooter, Piaggio One è essenziale, leggero e facile da guidare. A tutto ciò vanno aggiunte le caratteristiche tipiche dei mezzi Piaggio: qualità, affidabilità e una ciclistica solida. Piaggio One vanta un ricco equipaggiamento tecnologico che include strumentazione digitale a colori con sensore che adatta sfondi e luminosità all’ambiente, fanaleria full LED, sistema di avviamento keyless (che elimina la chiave tradizionale), due mappe motore.

Il design originale sposa l’essenzialità dettata dalle esigenze della mobilità elettrica urbana ma non rinuncia allo stile inconfondibile, alla qualità dei materiali e degli assemblaggi che caratterizza tutta la gamma di scooter Piaggio. Su strada, questo nuovo e-scooter è un veicolo facile da guidare ed estremamente leggero ma che accoglie il guidatore con una posizione di guida comoda, la sella bassa, la pedana piatta e spaziosa, e per il passeggero ci sono le pratiche e robuste pedane estraibili. Piaggio One è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella. Piaggio One verrà proposto in più versioni, caratterizzate da diverse potenze (ciclomotore e motociclo) e diverse autonomie, tutte spinte da un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio facilmente estraibili per la ricarica in casa o ufficio. Arriverà sul mercato europeo a fine giugno.