PMJ: a EICMA sfilano i jeans modaioli ma protettivi

EICMA non è solo moto, scooter o bici. La kermesse milanese ha accolto anche tantissimi machi di abbigliamento, tra cui PMJ che, dopo una lunga militanza nel settore della moda, nel 2009 ha iniziato a lavorare con protiro nel campo delle ruote, producendo indumenti con innovativi sistemi di protezione

PMJ: quando un jeans da molto sa essere anche fashion

Perspicacia, intelligenza, risolutezza e un pizzico di incoscienza, hanno portato alla creazione di un prodotto innovativo, dotato di accorgimenti tecnici e di dettagli estetici unici nel suo genere. PMJ è abbigliamento tecnico che fa tendenza, un jeans alla moda che non passa inosservato, un prodotto studiato per maggior protezione e sicurezza a chi utilizza la moto quotidianamente, nel tempo libero o per lavoro. 100% Made in Italy. La linea di prodotti PMJ è stata studiata, progettata, sviluppata e realizzata completamente in Italia. Tutti i materiali utilizzati provengono rigorosamente da aziende italiane, produttrici in territorio italiano. Tutte le lavorazioni vengono eseguite in Italia da personale altamente qualificato e presso un’azienda con trentennale esperienza nel settore della moda. I jeans PMJ sono alla moda, realizzati con cura nei dettagli e soprattutto con un trattamento degno di un vero jeans casual, pur essendo rinforzati con tessuto di fibra Aramidica, denominato Twaron, ad alto spessore (0,8 mm) con costruzione piana di ordito e trama. Il Twaron è di tipo Balistico, lo stesso usato per costruire giubbotti antiproiettile, ed è inoltre di tipo traspirante per migliorare la ventilazione del capo. La resistenza all’abrasione è molto più alta rispetto a molti altri jeans che utilizzano fodere di kevlar, pannelli o altri tessuti misti kevlar/cotone.

I test di abrasione a cui sono stati sottoposti i capi hanno dato risultati eccellenti, oltre 70.000 cicli di abrasione, il test è stato quindi interrotto perché sarebbe andato avanti per altrettanti cicli. Un tessuto denim classico resiste meno di 10000 cicli. I jeans PMJ sono dotati di protezioni CE 1621-1 per le ginocchia. Queste protezioni sono in materiale termoplastico ad alta densità, prodotte e testate in Italia a diverse temperature (+ / -20 °) e hanno un valore di forza residua molto basso, 16.2Kn. Molti tipi di protezioni non sono testate a -20 ° e questo significa che il materiale cambierà la sua consistenza in base alle temperature esterne. Solo le zone più a rischio d’impatto sono state rinforzate, in modo che il jeans rimanga più traspirante e confortevole.