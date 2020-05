Polizia di Pistoia,l pattugliamento a impatto zero grazie a Zero Motorcycles

Zero Motorcycles insieme a Bertazzoni Veicoli Speciali ha preparato quattro DSR Zero Motorcycles per permettere alla Polizia Municipale di Pistoia di pattugliare le strade della città toscana senza inquinare

Zero Motorcycles, brand californiano nato nel 2006 e specializzato nella produzione di moto completamente elettriche, firma un progetto molto interessante: l’azienda, infatti, ha allestito quattro DSR Zero Motorcycles per la Polizia Municipale di Pistoia.

Zero Motorcycles: quattro DSR Zero Motorcycles per la Polizia di Pistoia.

Seguendo le rigide regole di allestimento di questo corpo delle forze dell’ordine, le quattro DSR Zero Motorcycles, tra le più potenti della gamma Zero, sono state equipaggiate dalla Bertazzoni Veicoli Speciali, un’azienda di Collecchio in provincia di Parma, impegnata nella personalizzazione di mezzi utilizzati per usi speciali. Dotati di luci blu e sirene e progettati per pattugliare sia su percorsi cittadini sia su strade forestali e nei parchi, questi veicoli si rivelano particolarmente idonei a essere utilizzati nel territorio del pistoiese, una zona molto vasta e variegata.

La Zero DSR è infatti una moto Dual Sport pensata nell’uso standard per il turismo a medio lungo raggio e per percorrere diverse tipologie di strada, sterrate e non; supera agevolmente i 160 km/h, grazie a un motore che sviluppa 52 kW di potenza, e genera una coppia al contempo entusiasmante e silenziosa di 146 Nm. È dotata di una batteria standard da 11,4 kWh che consente un’autonomia di circa 250 km nel ciclo urbano e di 200 km in quello extraurbano. Un mezzo davvero potente e completo, perfetto anche per le esigenze di chi è impegnato nel controllo e nel pattugliamento del nostro territorio.