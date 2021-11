Presentata l’edizione numero 78 di EICMA, dal 23 al 28 novembre 2021

All'edizione 2021 di EICMA prenderanno parte 820 marchi e saranno rappresentati 35 paesi. "In un settore merceologico dove la passione è ancora una motivazione d’acquisto trainante il rapporto diretto con i prodotti dell’industria di riferimento e la dimensione emotiva e sensoriale rendono il modello EICMA attuale e aperto al futuro", ha detto Pietro Meda

L’Auditorium Testori di Regione Lombardia è stata la sede dalla presentazione dell’edizione numero 78 di EICMA, la grande kermesse riservata al mondo dee due ruote che si svolgerà a Fiera Milano Rho da martedì 23 novembre (solo per stampa) a domenica 28 novembre.

Giù il velo da EICMA 2021

L’edizione 2021 sarà caratterizzata, nonostante le difficoltà del periodo, dai grandi numeri, come testimoniato dagli 820 marchi presenti e dai 35 paesi rappresentati dagli espositori (il 47% degli espositori proviene dall’estero). Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente di EICMA Pietro Meda, il presidente di Confindustria ANCMA Paolo Magri e l’amministratore delegato di Fiera Milano Luca Palermo. L’edizione numero 78, dopo lo stop forzato dell’anno scorso, mette al centro la passione. Con “Bentornata Adrenalina”, il claim scelto per il lancio della campagna pubblicitaria 2021, EICMA chiama infatti a raccolta la comunità degli appassionati, facendo leva sull’emozione che più li accomuna.

Ed è stato proprio il presidente di EICMA Pietro Meda a sottolineare questo aspetto durante l’incontro odierno con la stampa. “In un settore merceologico dove la passione è ancora una motivazione d’acquisto trainante – ha dichiarato Meda – il rapporto diretto con i prodotti dell’industria di riferimento e la dimensione emotiva e sensoriale rendono il modello EICMA attuale e aperto al futuro. Siamo sempre più convinti che non può essere una soluzione virtuale a sostituire completamente l’esperienza di visita che portiamo in scena con gli espositori che tornano a investire in questo evento: non è così per il grande pubblico, né per le migliaia di operatori del settore che stanno dimostrando il desiderio di tornare a fare business dal vivo, specialmente in un momento così dinamico e interessante per il nostro mercato”.

“È anche l’andamento positivo delle vendite di cicli e motocicli, insieme al protagonismo che le due ruote hanno assunto nella mobilità post Covid – ha detto infatti presidente di ANCMA Paolo Magri – che consegna a questa edizione di EICMA un grande valore simbolico. Le aziende si riappropriano finalmente del loro palcoscenico naturale, dove poter incanalare il frutto degli sforzi profusi in questo ultimo periodo e trasformarli in nuove opportunità. Ed è importane che questo accada nell’ambito di un sistema fieristico d’eccellenza come quello milanese e in Italia, dove l’industria delle due ruote, con oltre 7 miliardi di euro di valore e più di 100mila addetti, gioca un ruolo economico da assoluta protagonista a livello europeo ed internazionale”.



“EICMA rappresenta un evento in continua evoluzione, ricco di sfide e di nuovi traguardi. Siamo onorati di poterlo ospitare da oltre settant’anni. Fiera Milano è al fianco dell’Esposizione internazionale delle due ruote, che si attesta come centrale e imprescindibile per l’industria del settore. Ospitando EICMA, Fiera Milano si conferma, ancora una volta, uno strumento essenziale di proiezione sui mercati internazionali per le imprese“, ha concluso Luca Palermo.