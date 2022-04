Ducati XDiavel Nera: caratteristiche dell’edizione limitata

Ducati XDiavel Nera è una moto in edizione numerata e limitata a 500 esemplari. Si caratterizza esteticamente per l’elegante livrea “Black on Black” e per la speciale sella realizzata in Pelle Frau

Il Flagship Store Poltrona Frau è stata la sede prescelta per la presentazione della Ducati XDiavel Nera, la moto nata dalla collaborazione tra la Casa d Borgo Panigale e la Business Unit Interiors in Motion di Poltrona Frau.

Ducati XDiavel Nera: le caratteristiche

L’evento si è aperto con una tavola rotonda dal titolo “L’essenza del Made in Italy: Design, Tecnologia e Artigianalità”, alla quale hanno partecipato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, e Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati, insieme a Nicola Coropulis, Amministratore Delegato Poltrona Frau e Giovanni Maiolo, Direttore Business Unit Interiors In Motion Poltrona Frau. Durante l’incontro i portavoce delle due eccellenze italiane hanno potuto condividere e raccontare il connubio di valori che ha dato vita all’affascinante XDiavel Nera: passione per il design, utilizzo di tecnologie all’avanguardia, attitudine all’innovazione e tradizione artigianale. XDiavel Nera è una moto in edizione numerata e limitata a 500 esemplari.

Si caratterizza esteticamente per l’elegante livrea “Black on Black” e per la speciale sella realizzata in Pelle Frau: una morbida pelle naturale sellata a mano, frutto di anni di ricerca da parte di Poltrona Frau. La sella è disponibile in cinque differenti colorazioni (Rosso Siam, Steel Blue, Cemento, India e Selva) ed è personalizzata con una serie di “X” incise attraverso un sofisticato processo di laseratura, che richiamano il nome della moto.

Ducati XDiavel è una moto dalla forte personalità che punta sull’individualizzazione. In questo progetto la possibilità di personalizzazione si esprime attraverso la scelta del colore preferito per la sella, alla quale si aggiungono una sella comfort più ampia e uno schienalino, sempre in Pelle Frau, adatti per viaggiare in due senza rinunciare allo stile. I 500 appassionati Ducatisti che ordineranno XDiavel Nera riceveranno anche a corredo un portachiavi e un portadocumenti esclusivi realizzati in Pelle Frau in colorazione abbinata a quella scelta per la sella. Inoltre, i proprietari di XDiavel Nera possono ordinare il casco jet dedicato che riprende la livrea “Black on Black” della moto. L’XDiavel Nera è già disponibile nelle concessionarie della rete Ducati, completando una gamma che comprende anche l’essenziale XDiavel Dark e la sportiva XDiavel S.