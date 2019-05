Project Triumph TE-1: il nuovo progetto di moto elettrica di Triumph

Triumph ha annunciato la collaborazione con Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd, e WMG dell'Università di Warwick per lo sviluppo di moto elettriche

Triumph ha annunciato la collaborazione con Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd, e WMG dell’Università di Warwick per fornire un contributo significativo allo sviluppo delle motociclette elettriche che saranno commercializzate in futuro da Triumph.

Nuove partnership per Triumph

Questa nuova collaborazione combinerà e sintetizzerà l’esperienza motociclistica di Triumph con le più evolute competenze automotive, per generare innovazione tecnologica a vantaggio delle motociclette elettriche che saranno prodotte in futuro. A chiarire il progetto è stati Nick Bloor, CEO di Triumph: “Questa nuova collaborazione rappresenta per Triumph e per i suoi partner una grande opportunità di guadagnare la leadership in una tecnologia, che renderà possibile l’elettrificazione delle moto, un passaggio reso necessario dalla richiesta dei clienti di ridurre l’impatto della mobilità sull’ambiente, combinato con il desiderio di ridurre i costi di trasporto, senza dimenticare I cambiamenti legislativi in atto. Project Triumph TE-1 è una parte della nostra strategia per lo sviluppo di motociclette elettriche, focalizzata su ciò che il nostro cliente desidera e si aspetta da Triumph, che è il perfetto equilibrio tra maneggevolezza, prestazioni e fruibilità“.

Il Project Triumph TE-1 rappresenta oggi un esempio di collaborazione innovativa tra Triumph Motorcycles e i massimi esperti di elettrificazione nel Regno Unito, ciascuno in grado di portare innovazione nella sua area di attività. Triumph Motorcycles guiderà il progetto, mettendo a disposizione le proprie competenze nella progettazione e ingegnerizzazione dei telai, la grande conoscenza nella costruzione e la consolidata attenzione alle funzionalità di sicurezza, oltre a definire le modalità di trasferimento dell’energia elettrica alla trasmissione.

Williams Advanced Engineering fornirà le sue competenze nella progettazione e integrazione di batterie leggere, utilizzando le sue strutture di test e di sviluppo per realizzare un innovativo sistema di gestione della batteria, complementare all’unità di controllo del veicolo. La Divisione e-Drive di Integral Powertrain Ltd. guiderà lo sviluppo di motori elettrici ad alta potenza e di un invertitore a carburo di silicio, integrandoli entrambi in un singolo vano motore. Il WMG dell’Università di Warwick metterà a disposizione le sue competenze nella elettrificazione e fornirà l’approccio critico necessario per definire un percorso che si snodi dalla ricerca e sviluppo all’impatto commerciale, attraverso la modellazione e la simulazione delle future richieste del mercato.