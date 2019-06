Recensione sistema Opti di Lampa da moto: fissare action cam e cellulare è più facile

Il sistema si basa su un attacco solido, ma dallo sgancio rapido ed offre una linea di custodie e supporti per tutte le esigenze, a prezzi abbordabili

Sistema Opti di Lampa – In moto sono ormai spesso compagni di viaggio il cellulare, una action cam e la tecnologia più in generale, ma rispetto a quando si viaggia su un’auto, c’è il problema di dove fissarli e di come ripararli dalle possibili intemperie. Staffe di varie tipologie ne esistono da tempo, dire che però esita la soluzione perfetta non è una verità assoluta. Di solito quelle economiche non sono le migliori, mentre se volete il top potreste spendere un bel gruzzoletto (senza magari essere comunque soddisfatti al 100%). E poi c’è il rischio di lasciare alla mercé di qualche mal intenzionato un supporto dal costo esorbitante. In questo panorama si inserisce Lampa, azienda italiana nata intorno agli accessori per auto, che nel tempo ha allargato la propria offerta, anche verso i motociclisti.

Lampa, non solo accessori auto

Noi, ad esempio, da alcuni anni utilizziamo le loro action cam per le prove video di moto ed anche auto. La Lampa Action-Cam 3 è una telecamera 4K con telecomando ed un kit accessori molto ricco, il cui risultato video ben si accosta a riprese effettuate con attrezzature di fascia medio alta, senza sfigurare. Mentre sulle auto la ventosa consente normalmente di trovare la giusta inquadratura, in moto il tema si fa davvero più complesso. Non per nulla chi fa il nostro lavoro gira con un rotolo di nastro americano, biadesivo e quant’altro. Accade però che, ad esempio durante le presentazioni stampa, con tempi stretti e difficoltà di trovare una soluzione rapidamente, si finisca per fare le corse e magari produrre un video non ottimale. Il sistema Opti prometteva di essere una bella soluzione, fin da quando lo abbiamo visto alla scorsa edizione di Eicma e, quando ci è stato proposto di testarlo lo abbiamo fatto ben volentieri.

Il sistema Opti, di cosa si tratta

Ma facciamo un passo indietro, per raccontarvi meglio quale sono i punti di forza e le novità del sistema di fissaggio ideato da Lampa. Elemento centrale è sicuramente il fissaggio DUO-LOCK, che permette di agganciare e svincolare in un istante i due “pezzi”: staffa e custodia / cellulare. Il tutto offre una soluzione modulare, perché qualsiasi staffa di abbina a qualsiasi custodia, scegliendole dal catalogo (in espansione continua, dopo la nascita del sistema lo scorso anno). Questo vuol dire che installando sulla moto o sullo scooter uno dei supporti, come i tre che abbiamo avuto modo di testare, allo stesso potremo andare a fissare il telefono a cui avremo precedentemente attaccato la base adesiva universale, oppure la custodia per lo stesso cellulare, quella per il telepass o per una action cam.

Semplice, ma davvero funzionale

Sono sufficienti una rotazione ed una pressione, per “inserire” il DUO-LOCK, la pressione sulle linguette di sblocco ed una rotazione per svincolare i due elementi. Così si lascia sul mezzo il solo supporto, che ingombra e che si nota poco, mentre si porta con e la parte più “importante”. Per fissare le staffe sono necessari dei semplici attrezzi, una chiave a brugola o un cacciavite, oppure del biadesivo nel caso dell’Opti Stick. Qualche istante per predisporre il tutto e il gioco è fatto. Una volta in sella per fissare o spostare una action cam, tanto per fare un esempio concreto del nostro lavoro quotidiano, occorre davvero un lasso di tempo molto ridotto. Una sosta al semaforo ci consente, senza stress ed in tranquillità, di interrompere la registrazione, spostarla da un supporto ad un altro per avere una inquadratura differente e di riattivarla. Il tutto, volendo, con la possibilità di controllare l’inquadratura dal cellulare, collegato via Wifi, ma soprattutto fissato al manubrio o su una staffa dello specchietto.

Perfetto per chi usa più device…o più moto

Essendo un sistema modulare, come detto la stessa staffa può essere sfruttata per un cellulare una volta, per il telepass, una action cam o altro ancora in una successiva occasione. Vale però anche il contrario. Posso evitare di dover smontare un supporto per montarlo su un altro mezzo, ma acquistarne uno di nuovo, oltretutto senza un costo esorbitante, come vedremo.

La linea di prodotti si sta allargando, ma già ad oggi troviamo cinque case rigidi per il proprio cellulare, e uno universale oltre a quelli specifici ed impermeabili per i vari modelli di iPhone (dal 6/7/8 fino all’XS Max), un porta smartphone universale “aperto” ed un adattatore universale da incollare sul retro del cellulare. Come detto esiste poi un case per il Telepass, ma anche l’ottimo Opti Action Cam, classico supporto da action, dotato da un lato dell’attacco DUO-LOCK, dall’altro delle tre linguette del più noto marchio di questo tipo di telecamera, con cui sono compatibili anche quelle di Lampa, tra le altre.

Per fissare invece il tutto ad una moto o scooter, i supporti prevedono versioni che coprono ogni esigenza. Dall’asta dello specchietto al manubrio, passando per i bulloni presenti per il fissaggio della piastra forcella o dei vari elementi presenti sul ponte di comando. In sostanza bassa sostituire un bullone originale con uno di analoga dimensione (Opti Screw M6 o M8), con sistema di attacco DUO-LOCK. Resta poi l’opzione di un supporto piatto e tondo con biadesivo, perfetto per la superficie del serbatoio, ad esempio. Tutti i supporti prevedono un sistema orientabile, facile e pratico, per ottenere la posizione ideale per telefono, action ed altro. Ad oggi contiamo 9 supporti, 7 case per cellulare ed altri 3 adattatori, per un sistema quindi molto flessibile e che copre le esigenze più diverse.

Conclusioni e prezzi

Il nostro test di questo sistema non termina qui, dato che ci farà compagnia nelle prossime prove e nelle future presentazioni stampa. Per ora possiamo dirvi che i risultati sono più che buoni, anche dal punto di vista della stabilità quando utilizzato con la action cam. La ghiera a vite che permette di regolare la posizione è immediata e permette di fissare in modo stabile il device, il sistema DUO-LOCK è immediato e pratico, mentre è buona anche la fattura e la qualità dei materiali utilizzati. L’unica nota un po’ dolente riguarda forse il supporto da specchietto Opti Mirror. Utilizzato con un cellulare non risulta essere troppo solidale all’asta e tende a cedere al peso, richiedendo di tanto in tanto di essere riposizionato. Proveremo a stringere di più la vite di fissaggio, che sembra essere abbastanza resistente per non rompersi, anche applicando una intensità più elevata nel serraggio. Esiste l’alternativa dell’Opti Arm, che si fissa alla base dell’attacco dello specchietto e che prevede un braccio flessibile.

Quanto al case universale per il cellulare, è in grado di ospitare anche quelli con gli schermi più ampi, senza che modelli più compatti “si perdano” all’interno della custodia. Offre infatti un fissaggio con una fascia elastica che lo mantiene in sede e la plastica frontale consente di sfruttare il touch navigando tra le varie funzionalità. Non ci sono nemmeno grossi problemi di riflessi (le foto li mettono ovviamente in risalto, ma la visibilità resta buona anche con luce piena). Il vantaggio è quello di avere una aletta parasole quando lo si tiene nel normale orientamento verticale. Viceversa, sfruttando la possibilità di orientarlo liberamente, in orizzontale si perde questa facoltà. Ottima l’impermeabilizzazione, grazie alla chiusura zip realizzata per resistere all’acqua. Nella parte inferiore è presente invece un pratico passacavi. Le ampie dimensioni consento di ospitare anche carte di credito e scontrini dell’autostrada nella parte posteriore della custodia, dietro allo smartphone.

Altro prodotto sono invece i case rigidi, disponibili al momento in cinque modelli per iPhone dal 6 agli attuali X/XS, XR ed XR Max. Qui l’impermeabilità è più elevata, grazie a guarnizioni in silicone, che proteggono il prezioso telefono anche dalle vibrazioni, si possono utilizzare i pulsanti laterali, la fotocamera e, anche qui, è presente un passacavi. Si apre con una cerniera sul lato stretto inferire ed blocco di sicurezza in quello superiore. Piuttosto compatto, può anche essere utilizzato una volta sganciato dalla moto, magari per riparare il proprio iPhone da acqua, sabbia ed altro.

Infine i prezzi, che quando si parla di prodotti Lampa non spaventano mai, dato che il rapporto qualità/prezzo è proprio uno dei cavalli di battaglia dell’azienda italiana. I supporti si fanno pagare (abbiamo preso come riferimento il principale sito di e-commerce) circa 15 euro l’uno, mentre gli attacchi/adattatori qualcosa in meno (sotto i 10 euro la piastra adesiva universale, poco di più quella per il Telepass, 7-8 euro per l’Opti Action Cam). Quanto alle custodie per cellulare, si parte da quella aperta (12-13 euro), circa 5 in più per quella impermeabile universale e circa 25 ce ne vogliono per il case rigido ed impermeabile per iPhone. Insomma, per un kit completo (supporto/staffa e custodia/attacco) si spendono dai 25 euro in su, ma anche lasciandosi prendere la mano, è difficile che il conto si faccia impegnativo. Ad esempio, con le tre staffe da noi utilizzate (adesivo – Opti Stick, da staffa specchietto – Opti Mirror e da manubrio – Opti Handle), il supporto per la action cam ed una custodia per il cellulare (Opti Case), si arriva a stento a superare i 50 euro.