Roma Motodays 2020: il futuro a due ruote è verde

Nell'area Riding E-xperience dei Roma Motodays si potranno testare monopattini, biciclette, scooter, one-wheel, segway, microcar e auto tutte a zero emissioni

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con i Roma Motodays che animeranno la Capitale dal 5 all’8 marzo. L’edizione 2020 sarà fortemente incentrata sul mondo green e nell’area tematica Wheels to, sarà possibile prendere parte alla Riding E-xperience, sfruttando le diverse zone per testare monopattini, biciclette, scooter, one-wheel, segway, microcar, auto e tutto quanto rappresenta lo spostamento senza emissioni.

Roma Motodays: divertimento senza emissioni

Durante i quattro giorni dei Roma Motodays sarà possibile, quindi, provare quanto di meglio ci sia in fatto di micromobilità – leggi e-bike – in una pista con diversi gradi di difficoltà, rampe e 30 metri di ostacoli, che garantisce la prova per persone che hanno un differente livello di preparazione. I più sicuri si sfideranno su pendenze, ponti e ostacoli capaci di rivelare le caratteristiche tecniche e il comportamento dei modelli in maniera autentica. In un altro spazio esterno saranno disponibili invece scooter, minicar e auto, mentre sul tracciato off-road ci si potrà divertire con le e-MTB. Più in generale, la kermesse romana si preannuncia particolarmente ricca, con tanti marchi presenti tra cui Benelli, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, Kymco, MV Agusta, Suzuki e Yamaha che hanno già confermato la loro presenza.

Roma Motodays 2020: orari e biglietti

Roma Motodays sarà aperta nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6 marzo dalle 10:00 alle 19:00, sabato 7 marzo dalle 10:00 alle 20:00 e domenica 8 marzo dalle 10:00 alle 19:00. Il prezzo per il biglietto di giovedì e venerdì è di 12 euro, mentre accedere sabato e domenica costerà 16 euro. Il parcheggio gratuito moto all’interno per chi acquista il biglietto in prevendita, mentre le donne che arriveranno in moto o scooter l’8 marzo avranno ingresso e parcheggio gratuito. Le riduzioni sono possibili per i possessori di Coupon Riduzione, le persone di età superiore ai 70 anni, i possessori di abbonamento Metrebus, mensile o annuale, in corso di validità, i dipendenti ATAC che si presentano con il proprio tesserino aziendale, i possessori tesserino di appartenenza all’esercito Italiano, gli ordini professionali convenzionati con Roma Motodays.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 120 cm di altezza, i militari e forze dell’ordine in divisa, i possessori di Tessera d’Onore Fiera Roma e i diversamente abili (titolo omaggio per disabili ed un solo accompagnatore presentando documento di invalidità dall’80% presso le biglietterie). Le biglietterie saranno attive fino ad un’ora prima rispetto all’orario di chiusura della manifestazione.