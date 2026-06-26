Rossi Moto diventa concessionaria ufficiale Piaggio: cosa cambia per chi vuole acquistare uno scooter o una moto a Verona e nelle province limitrofe

Chi è alla ricerca di uno scooter per gli spostamenti quotidiani o di una moto per il tempo libero trova da oggi un punto di riferimento in più a Verona. Rossi Moto è infatti diventata Concessionaria Ufficiale Piaggio, ampliando la propria offerta con tutti i modelli del Gruppo Piaggio e affiancandoli ai marchi già rappresentati: Suzuki, SYM e Italjet. La novità, annunciata dalla concessionaria veronese, permette ai clienti di confrontare in un’unica sede numerosi modelli appartenenti a costruttori diversi, con il supporto di consulenti specializzati. Un vantaggio concreto per chi desidera scegliere il veicolo più adatto alle proprie esigenze senza dover visitare più concessionarie. (Fonte: comunicato stampa Rossi Moto).

Un unico showroom per confrontare scooter e moto di marchi diversi

Quando si acquista una due ruote, uno degli errori più frequenti è fermarsi al primo modello che convince esteticamente. Prima della firma è invece utile confrontare posizione di guida, consumi, costi di manutenzione, capacità del vano sottosella, disponibilità dei ricambi e valore dell’usato nel tempo. Disporre di una concessionaria multimarca permette proprio questo: valutare fianco a fianco scooter urbani, crossover, moto sportive e modelli da turismo appartenenti a costruttori differenti. Rossi Moto amplia così la propria offerta introducendo l’intera gamma Piaggio, senza rinunciare ai marchi già presenti, offrendo anche moto e scooter Km 0 e usato garantito. Una soluzione interessante anche per chi desidera contenere il budget senza rinunciare alle garanzie di un rivenditore ufficiale.

Finanziamenti, assistenza e usato: cosa valutare prima dell’acquisto

Oggi il prezzo d’acquisto rappresenta solo uno degli elementi da considerare. Prima di scegliere una moto o uno scooter è consigliabile informarsi sulle formule di finanziamento disponibili, sui costi assicurativi, sulle estensioni di garanzia e sulla qualità dell’assistenza post-vendita. Grazie all’appartenenza al Gruppo Tomasi Auto, Rossi Moto può mettere a disposizione servizi normalmente presenti nelle grandi concessionarie automobilistiche, con soluzioni dedicate anche al mercato delle due ruote. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’officina autorizzata: poter effettuare manutenzione e riparazioni con ricambi originali e strumenti di diagnosi ufficiali contribuisce a mantenere nel tempo affidabilità e valore del veicolo, soprattutto in caso di futura rivendita.

Piaggio amplia la presenza a Verona con una nuova concessionaria ufficiale

L’ingresso di Rossi Moto nella rete ufficiale Piaggio è accompagnato anche dalla realizzazione di un nuovo spazio espositivo dedicato al marchio e dal potenziamento dell’officina autorizzata Piaggio e Suzuki, pensata per seguire il cliente anche dopo la consegna del veicolo.

“«Diventare Concessionaria Ufficiale Piaggio è un traguardo formidabile, ma è il DNA di Tomasi Auto a renderci davvero unici sul territorio»”, commenta Franco Tomasi. “«Essere parte di una struttura automobilistica indipendente d’eccellenza ci fornisce gli strumenti, le risorse finanziarie e l’organizzazione perfetta per elevare gli standard del mercato moto. Oggi siamo in grado di offrire ai motociclisti la stessa cura del dettaglio, solidità di garanzie e libertà di scelta che da anni caratterizzano l’acquisto di un’auto da Tomasi Auto.»”