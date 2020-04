Royal Enfield Meteor 350: svelate foto e prezzo

La Royal Enfield Meteor 350 è una monocilindrica che richiama il mondo delle classic. Il telaio sarà monotrave con doppia culla e mentre il propulsore sarà raffreddato ad aria e dovrebbe superare i 20 CV di potenza. Il prezzo dovrebbe essere di poco superiore ai 2000 euro

Dopo le voci degli ultimi mesi, arrivano le prime immagini ufficiali della Royal Enfield Meteor 350, la nuova classic del brand che prenderà il posto della Thunderbird.

Royal Enfield Meteor 350: le caratteristiche

Royal Enfield Meteor 350 segna un importante punto di svolta nella storia del brand, per diversi motivi. Il primo è che la Meteor sostituirà Thunderbird, il secondo è che la nuova piattaforma telaio-motore utilizzata per questo modello diventerà la base costruttiva anche per altre motociclette che vedranno luce nei prossimi anni. La Meteor 350 è una monocilindrica che richiama il mondo delle classic e non è un caso nemmeno che il suo nome sia lo stesso utilizzato da Royal Enfield degli anni Cinquanta. A livello tecnico possiamo anticiparvi che il telaio sarà monotrave con doppia culla e mentre il propulsore sarà raffreddato ad aria e dovrebbe superare i 20 CV di potenza. La distribuzione è di tipo a monoalbero ma con alimentazione a iniezione elettronica. La frenata è affidata a un sistema con ABS a due canali, le ruote sono integrali in lega leggera. Il faro alogeno ha la luce DRL anulare, mentre la strumentazione è raccolta in un unico elemento, il tutto con un’aria molto vintage.

Royal Enfield Meteor 350: il prezzo

La Royal Enfield Meteor 350 dovrebbe essere proposta nelle colorazioni rosso e giallo prezzo di vendita di poco superiore ai 2.000 euro. La sua commercializzazione avverrà prima in India e solo in un secondo momento si saprà se arriverà anche in Europa.