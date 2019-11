Royal Enfield porta a EICMA tradizone e passione per il custom

Royal Enfield arriva a EICMA 2019 con Bullet Trials, Interceptor e Continental GT, Classic, Himalayan 410cc e Bullet. Dei modelli Royal Enfield Custom Programme 2019 sono visibili, Twin Tracker, Nought Tea v1.0, Nought Tea v2.0, Two Smoking Barrels, MJR Roach e Gallinella

Royal Enfield, leader mondiale nel segmento delle motociclette di media dimensione prova a stupire nuovamente il pubblico di appassionati delle due ruote presentando le sue moto iconiche e una selezione di progetti custom opera dei più celebri atelier internazionali alla 77° edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo in programma fino al 10 novembre.

La proposta di Royal Enfield per EICMA 2019

Royal Enfield, il più antico marchio motociclistico in produzione è sbarcato a EICMA con i modelli che da 118 anni conquistano i centauri di tutto il mondo grazie a design distintivo, alta qualità costruttiva, affidabilità, semplicità di utilizzo e una filosofia di motociclismo puro in armonia con la strada che è chiave del DNA del brand. Dalla Classic alla nuova Bullet Trials immessa sul mercato a settembre 2019, passando per le Twin (Interceptor e Continental GT) lanciate proprio a EICMA nel 2018 e la celebre Himalayan – di cui vengono presentate 3 inedite colorazioni. L’intera collezione di gioielli su due ruote potrà essere ammirata e toccata con mano dagli appassionati allo stand di oltre 200 mq insieme a un’ampia gamma di accessori originali e alla collezione 2020 di abbigliamento del marchio. Punta di diamante dell’edizione 2019 di EICMA sono sei progetti custom alla loro prima apparizione sul mercato italiano, realizzati da atelier specializzati insieme al team tecnico Royal Enfield.

Il design semplice e senza complicazioni dei modelli del marchio è infatti da sempre mezzo di espressione e fonte di ispirazione per gli “scultori delle motociclette” che trovano materia fertile per esplorare nuove frontiere della personalizzazione, combinando creatività e tecnologie contemporanee su prodotti che rimangono senza tempo.

“EICMA rimane un appuntamento imperdibile per Royal Enfield e una vetrina importante dove presentare le novità del marchio ai mercati internazionali. Abbiamo intrapreso un viaggio entusiasmante negli ultimi anni che ci ha permesso di raggiungere un’ottima posizione per la cresicta del segmento delle moto di media cilindrata a livello globale. Abbiamo investito nelle nostre capacità e nella costruzione di un ecosistema che promuove uno stile di motociclismo puro attraverso accessori, abbigliamento, ritrovi motoristici, eventi e format sempre nuovi. Attraverso i nostri prodotti versatili e suggestivi cerchiamo di favorire la nostra ambizione di far crescere il mercato del motociclismo per il tempo libero in tutto il mondo. Le nostre motociclette e i progetti custom sono rappresentazione concreta di questo viaggio e delle prospettive entusiasmanti che ci aspettano“, ha detto Arun Gopal, Business Head International Markets (EMEA) di Royal Enfield.