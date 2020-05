Royal Enfield prepara la sorpresa: una scrambler da 650 cc

Indiscrezioni provenienti dall'India raccontano di un nuovo progetto Royal Enfield: una scrambler da 650 cc sviluppata sulla piattaforma su cui sono state realizzate Interceptor e Continental GT e con coi dovrebbe condividere il telaio a doppia culla in acciaio e il motore

Novità in arrivo in casa Royal Enfield: secondo indiscrezioni, infatti, il brand indiamo starebbe lavorano all’ennesimo progetto, una scrambler da 650 cc.

Royal Enfield entra nel segmento delle scrambler

Royal Enfield sta attraversando un momento molto vivace e l’azienda non vuole fermarsi, anzi. Dopo avere annunciato l’uscita di nuovi modelli dalle cilindrate medio-piccole, in continua espansione anche nel mercato europeo, ecco rimbalzare la notizia anche del possibile arrivo di una scrambler sviluppata sulla piattaforma su cui sono state realizzate due best seller del brand come Interceptor e Continental GT. Per ora non sono ancora disponibili né rendering né tantomeno foto spia, ma i rumors provenienti dall’India sono sempre più insistenti e questo ci fa pensare a una veridicità della notizia, o per lo meno alla sua fondatezza.

Questa nuova 650 potrebbe condividere molto delle parti attualmente presenti sulle moto in catalogo della medesima cilindrata, quindi il telaio a doppia culla in acciaio e il motore da 47 cavalli di potenza, con le novità principali riguardanti essenzialmente la parte estetica. Difficile fare previsioni in merito all’arrivo sul mercato della nuova scrambler Royal Enfield, ma se il 2020 potrebbe essere un anno dedicato allo sviluppo del modello, perché non ipotizzare un lancio nel 2021 quando (ci si augura) l’emergenza coronavirus sarà alle spalle e i grandi saloni internazionali potrebbero essere una bella vetrina di presentazione.